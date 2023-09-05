В Анапе задержали вора в костюме спайдермена

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Свидетелями необычной картины стажи жители Анапы. На улице курорта вышел спайдермен. Но новые съемки четвертой части «Человека паука» провалились – главного героя задержали, за кражу.

«Съемки» у мужчины не задались с самого начала. На пляж он добирался на самокате. Его взял в аренду, но не справился с управлением и протаранил стоящий авто. А затем – дал по газам – на пляж.

Там спайдер устроил танцевальный баттл. Вызывал на поединок туристов. Продолжил вечер мужчин в кафе – с видом море. Там же нашел будущую «жертву» – музыкальную колонку. Ее прихватил при выходе из заведения.

Цена вопроса составила 12 тысяч рублей и уголовка – за значительный ущерб. Скрыться от правосудия человеку-пауку не удалось – его задержали оперативники. Теперь героя киновселенной Марвел ждет суд и перерыв в съемках.