Российские космонавты показали, как выглядит Олимпийский парк из космоса

Олимпийскую деревню сфотографировали из космоса. Фото: t.me/oleg_mks

Сочи — один из самых любимых курортов Черноморского побережья у жителей России. Ежегодно сюда приезжают миллионы туристов, которые выбирают это место для отдыха.

Те, кто едет в Сочи в первый раз, посещают Олимпийские объекты, которые построены на курорте с 2014 года и являются востребованными объектами турпосещения до сих пор. Многие туристы, приезжая в Олимпийскую деревню, видели стадионы, аллеи, факелы и парки. Почти все прогуливались по этим километровым дорожкам, где когда-то проходили грандиозные соревнования, но практически никто из людей не мог увидеть, как же выглядит любимый всеми Сочи из космоса. К счастью, взглянуть на весь масштаб и красоту помог летчик-космонавт Олег Артемьев.

Туристы снова и снова возвращаются в Сочи. Фото: t.me/oleg_mks

«Олимпийская деревня во всей красе! Кто здесь был, рассказывайте», - написал космонавт в своем Телеграм-канале.

Десятки туристов, которые когда-либо приезжали в Сочи, сразу же откликнулись на заданный вопрос и стали рассказывать, почему они снова и снова возвращаются на курорт.

«Когда приезжаю в Имеретинский курорт, очень там люблю гулять», - написала Роза Миннуллина.

«Здесь идеально все. Больше всего я люблю это место за сочетание моря и гор. Когда ты можешь купаться и смотреть на заснеженные вершины — это просто нереально», - рассказала туристка Елена из Краснодара.

Из космоса огромные стадионы кажутся крошечными. Фото: t.me/oleg_mks

Кроме того, Олег Артемьев постоянно делится в соцсетях фотографиями нашей необъятной страны, показывая красоты рек, гор и равнин из космоса.