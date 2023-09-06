Ключевые стройки пятилетки: Как изменится дорога в Крым в Краснодарском крае

Трасса в обход Анапы. Фото: Упрдор "Черноморье"

Основная задача дорожно-транспортного комплекса РФ – создание по-настоящему комфортных условий для жизни населения и эффективного функционирования бизнеса. Реализуемые масштабные дорожные проекты способствуют не только формированию стратегически важных логистических цепочек по всей стране, но и качественному развитию всех без исключения регионов. Минувшее десятилетие ознаменовались масштабным строительством и реконструкцией участков дорог и искусственных сооружений по всей стране. Крупнейшие проекты были реализованы и продолжают воплощаться в жизнь и в Краснодарском крае.

Не прошло и пяти лет после проведения в Сочи Олимпиады 2014 года и сдачи в эксплуатацию целого ряда крупных автодорожных объектов, как ФКУ «Черноморье» приступило к достижению новой масштабной цели. Самым крупным объектом прошедшей после Олимпийского года пятилетки для федеральных дорожников Кубани стала реконструкция трассы А-290 Новороссийск – Керчь со строительством нового отрезка – обхода Анапы.

Во исполнение поручений президента России Владимира Путина от 23 сентября 2014 года, с целью создания единого транспортного коридора в четырехполосном исполнении, связывающего федеральную трассу М-4 «Дон» с полуостровом Крым, и транспортно-логистической интеграции Крыма с материковой частью России был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ.

Объект войдет в состав важнейшего транспортного коридора, обеспечивающего перевозки грузов, работу морских портов, транспортную доступность и связь муниципальных образований между собой, логистику всего побережья, включая Республику Крым, и станет частью большого проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту.

Объект решает и ряд локальных задач. Участок спроектирован в обход густонаселенных районов. На юге он стыкуется с продолжением трассы А-290 в сторону Новороссийска, на севере – со вторым и третьим участками реконструкции, км 52-73 и 73-100.

Дорога в обход Анапы. Фото: Упрдор "Черноморье"

Анапа – крупный город-курорт на Юге России, через который проходит федеральная трасса А-290 Новороссийск – Керчь, ранее – в этом районе единственный путь от Новороссийска к побережьям Азовского и Черного морей и в направлении порта Кавказ.

Непосредственно через город проходили все транспортные потоки, ведущие из аэропорта Анапы, из Новороссийска и Краснодара через Крымск. Это создавало многочасовые пробки на и без того загруженных улицах города, особенно в течение высокого курортного сезона. Путь от центра Анапы до поселка Витязево или станицы Натухаевской мог занимать часы. Пионерский проспект был не просто городской улицей, но служил транспортной артерией, которая пропускала через себя одновременно и грузы из новороссийского порта, и прилетающих в город туристов, и всех, кто перемещался вдоль городского побережья, и транзитных в сторону Крыма туристов.

С открытием автомобильной части Крымского моста в мае 2018 г. турпоток в сторону Таманского полуострова начал стремительно расти, и уже в октябре того же года стартовали работы по возведению нового участка трассы А-290, призванного вывести транспортные потоки за пределы популярного курорта и соединить трассу М-4 с Крымом четырехполосной дорогой.

Дорога в обход Анапы. Фото: Упрдор "Черноморье"

В декабре 2022 года премьер Михаил Мушистин по прямой видеосвязи из Москвы дал старт движению по обходу Анапы. Первые машины увидели новую дорогу 22 декабря 2022 года, а уже 20 апреля 2023 года по ней проехал миллионный автомобиль. Эта статистика красноречиво говорит о том, насколько курортный город нуждался в строительстве объездной дороги, которая вывела из него все грузовые и транзитные автопотоки.

Обход Анапы стыкуется со следующими двумя участками реконструкции трассы А-290, которые с свою очередь примыкают к построенному ранее четырехполосному подходу к Крымскому мосту. Работы на оставшихся двух участках будут завершены в 2024 году.

Рост интенсивности движения на трассе А-290 нельзя назвать критической по сравнению с другими подведомственными трассами Управления. Среднесуточная интенсивность за 7 месяцев 2023 года составила 16 647 автомобилей, рост по сравнению с 2022 годом – 16%. Тем не менее, число является значительным, и оно было бы критическим, если бы растущий транспортный поток по-прежнему проходил по центральным улицам города.

Мэр Анапы Василий Швец с начала по сентябрь 2023 года дважды комментировал высокую значимость для города и гостей курорта ввода в эксплуатацию этой дороги.