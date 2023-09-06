Турист устроил стрельбу на пляже под Геленджиком

Фото из соцсетей

Свидетелями разборок в стиле 90-х стали туристы под Геленджиком. Перестрелку на пляже в селе Дивноморском устроил 53-летний житель Мурманской области.

Он не нашел общий язык с двумя отдыхающими. Словесная перепалка переросла в драку. Одна сторона пустила в ход кулаки, другая – травматический пистолет.

Итог был предсказуем. Двух пострадавших доставили в больницу, нападавшего – в участок. Первым светит реабилитация, второму – срок. Он зависит от степени вреда здоровью потерпевших. Его сейчас устанавливают правоохранители.

«В отношении мужчины организована процессуальная проверка, сотрудниками полиции выясняются обстоятельства произошедшего», – добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.