Королева бахчи Маня. В Белореченском районе вырастили 560-килограммовую тыкву-гигантшу

Тыквы в Белореченском районе уродились на славу. Фото: архив героини

Тыквы для Золушек выращивает на своем небольшом огороде в Белореченском районе Алена Агафонова. Гигантские плоды на ее участке тут и там – вот на грядке цукини, рядом поспевает огромный арбуз. Среди остальных высятся тыквы. Их в этом году три. Они, как из сказки, и, кажется, еще чуть-чуть, и превратятся в кареты.

- Я не фермер. Занимаюсь ландшафтным дизайном, выращиванием экзотических растений, культивацией сортов яблок, груш и слив. У меня есть теплицы, где создан микроклимат субтропиков и тропиков. А гигантизмом я увлеклась в прошлом году, стало интересно попробовать вырастить что-то большое, - рассказала «КП»-Кубань» Алена Агафнова.

Царь-тыкву везли на конкурс, как принцессу на перине. Фото: личный архив героини

Чтобы вырастить крупную тыкву, понадобятся специальные семена, много удобрений, теплица и даже вентиляторы. Они нужны, чтобы ягода не сбрасывала вес на кубанской жаре.

- У нас климат для тыкв не очень подходящий. Поэтому идем на ухищрения. Как раз когда тыква набирает вес, у нас стоит пекло. Поэтому охлаждаем ее и поливаем, - говорит Алена. В этом году в теплицах взошли три тыквы-богатырши. Все они получили имена – это такая традиция среди овощеводов, стремящихся к рекордным цифрам.

- Две основные тыквы, которые росли на участке, - это Таня и Маня. Маня – в честь прабабушки мужа, которая была хозяйкой участка, на котором сейчас у нас огород. Она давным-давно заложила здесь сад. Таня – в честь моей бабушки. И есть Олеся. На нее ставку не делали. Она – инвалидка, потому что выросла на придаточных корнях, а не от центральной плети. Эта тыква названа именем знакомой, которая когда-то привела меня к людям, выращивающим гигантские овощи, - отметила жительница Белореченского района.

Тыквы выращивают не для заготовок на зиму. Потом их везут на конкурс. Там взвешивают и выбирают самую-самую тяжелую. Ягоды едут на соревнования с комфортом – на специальные машины укладывают матрасы, сверху накрывают тентом.

- Пока мы ехали на Всероссийский конкурс бахчевых культур в Ставрополь, толпы людей махали нам в след и показывали пальцем вверх. Машины тормозили на обочине и подходили к нам, чтобы заснять тыквы! 100% внимания в дороге было на нас! – вспоминает Алена.

Тыква Маня заняла второе место на агро-батле. Фото: личный архив героини

В итоге тыква Маня заняла второе место по стране. Она набрала за лето 566 килограммов!

- Могу смело сказать, что я первая женщина на Юге России, которая вырастила тыкву такого размера. Это рекорд для Кубани. У меня это получилось с первого раза в первый год профессионального выращивания. Также мы зафиксировали рекорды - самый тяжелый цукини России (вес 25 кг 70 граммов) и самая длинная тыква России (1м 63 см), - радуется Алена.

Тыквы-рекордсменки опять отправляются в путешествие. Их ждут на агровыставке в Москве.