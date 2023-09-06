Сначала задушил, потом стал вытирать свои отпечатки. Анапский убийца хладнокровно рассказал, как ради 119 тысяч рублей расправился с 20-летней подругой

Молодой человек приговорен к 19 годам заключения. Фото: Евгения ГУСЕВА

Парень, убивший 20-летнюю подругу в Анапе ради 119 тысяч рублей, рассказал, как все происходило. С 20-летним жителем республики Саха анапчанку связывали романтические отношения. Весной 2022 года девушка пригласила жениха в гости домой по адресу проезд Солдатских Матерей. Молодые люди купили алкоголь и легкие закуски. Во время общения у хозяйки развязался язык, и она поделилась с парнем важной новостью. Мол, скоро обзаведется квартирой и автомобилем.

«Тем самым она фактически сообщив о наличии у нее крупной суммы денежных средств. После этого злоумышленник из корыстных побуждений путем удушения потерпевшей и нанесения множественных ударов руками по голове принудил ее отдать ему ювелирные украшения, а также перевести на его расчетный счет деньги», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Видео следственного эксперимента опубликовал Следком Краснодарского края. Поражает, с каким хладнокровием молодой человек рассказывал о страшном преступлении. Он жестоко избил девушку, при этом требовал, чтобы она не кричала и не звала на помощь соседей.

«Я сказал ей – угомонись, либо сюда придут соседи. Она успокоилась. Сидела, ее трясло. Она попросила телефон, я ей его дал», - молодой человек подробно описал, как расправился с жертвой. – «Она при мне зашла в сбербанк, перевела мне небольшую сумму и написала кому-то сообщение. Я у нее забрал телефон».

Испугавшись, что девушка успела сообщить в полицию, он решил расправиться с ней окончательно. Сначала нанес удар в голову, затем стал душить.

«Прошло минуты три, и она перестала двигаться. Затем, чтобы убедиться, что она умерла я сняла ремень со своих джинсов и затягивал ей на шее в течении пары минут. После того, как я понял, что все закончилось, я забрал ремень», - свой рассказ парень подкреплял действиями и для следователей воссоздавал происходившее в ту роковую ночью

Убедившись, что жертва не дышит молодой человек отпустил ее и начал наводить порядок в квартире. Он попытался вытереть свои отпечатки, а затем забрал два мобильных телефона девушки и ушел. Общая сумма причиненного имущественного ущерба составила свыше 119 тысяч рублей.

Задержать убийцу удалось быстро. Следователи практически сразу же вышли на след предполагаемого преступника. В виду тяжести совершенного преступления, начала суда парень ждал под арестом.

«Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет», - уточнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Отбывать наказание осужденный отправится в исправительную колонии строгого режима.

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