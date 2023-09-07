Опухший Панин оправдался за пьяный дебош в публичном доме

Панин снова в центре скандала. Фото: Иван МАКЕЕВ

Алексей Панин покинул Россию и, казалось бы, начал новую жизнь в Европе. Однако, старые привычки взяли над некогда популярным актером верх. Звезда «Жмурок» снова попал в скандал, рассказывает kp.ru.

Оказалось, больной алкоголизмом Панин устроил дебош в публичном доме Эстонии. Он проник в один из номеров борделя и стал искать водку. Такое поведение возмутило даже посетителей домов терпимости. Они попытались выставить неприятного гостя, однако, артист стал громить посуду и бросаться с кулаками на окружающих. В итоге Алексея увезли в вытрезвитель.

«В Эстонии у них здесь нельзя выпить. Выпить можно только в каких-то барах, которые работают допоздна, либо в публичных домах. Я туда приехал не за сексом, я приехал просто выпить... Они по-скотски себя повели, а я, естественно, послал их всех на три веселых буквы. После этого они вызвали полицию и меня решили изолировать в так называемый местный вытрезвитель», - попытался оправдаться мужчина после событий в борделе.

Впрочем, пьяное лицо Алексея Панина, его несвязная речь, да и вообще то обстоятельство, что он лежал голым на полу, когда записывал этот спич, еще больше шокировало подписчиков. Он толком не мог открыть глаза и еле говорил, рассказывает kp.ru.

«Ребятки, не успел проснуться, а в прессе куча информации - полиция, депортация… Все вранье, абсолютная неправда! Был маленький инцидент с полицией, даже дела уголовного нет. Проблема не стоит выеденного яйца. Очень смешно, потому что столько людей позвонили. Даже не знаю, что отвечать», - 45-летний дебошир с большим трудом смог связно это произнести.

Мужчина заверил, что вся шумиха вокруг его имени раздута и ничего страшного не произошло. Впрочем, скандалы с Паниным происходят регулярно и стоит думать, что он еще напомнит о себе.