Классическая музыка в сказке, скачки и выставка про водохранилище. Что посетить в Краснодаре в выходные

Дети попадут в увлекательную сказку в сопровождении оркестра. Фото: kmto-premiera.ru

Денискины рассказы

В Муниципальном концертном зале Краснодара пройдет концерт классической музыки для детей. Самые маленькие зрители смогут познакомиться со звучанием музыкальных инструментов, которые будут сопровождать интереснейший сюжет сказки.

- Веселые, забавные и поучительные истории о жизни маленького мальчика. Обладая богатой фантазией, пытливым умом и неуемной энергией, главный герой не раз оказывался в центре всевозможных событий, - рассказали создатели представления.

Истории о маленьком мальчике и его знакомстве с большим миром будут рассказывать камерный струнный «Премьер-оркестр», дирижер Даниил Червяков и актеры Молодежного театра.

Скачки

На Краснодарском ипподроме в субботу пройдет 14-й скаковой день. Все любители красоты и азарта смогут с удовольствием провести время на свежем воздухе, наблюдая за лошадьми.

- Для всех присутствующих на протяжении дня пройдут девять скачек. Для детей будет работать игровая площадка, на которой самых маленьких посетителей будут развлекать аниматоры. Также на ипподроме откроется хендмейд-выставка, на которой можно будет купить эксклюзивные авторские изделия, - сообщили на ипподроме.

Уточняется, что все желающие смогут прокатиться на лошадях во время уроков верховой езды и посетить ресторан под открытым небом.

Детям до 6 лет вход на мероприятие бесплатный.

История водохранилища

В Краснодаре в художественном музее имени Коваленко открылась выставка «В штатном режиме». Она посвящена 50-летию запуска первой очереди краснодарского водохранилища, который является крупнейшим искусственным водоемом на Северном Кавказе.

- В экспозиции посетители смогут увидеть произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Все они демонстрируют этапы создания и значение рукотворного моря, - поделились создатели выставки.

Уточняется, что строить водохранилище начали в 1968 году. Именно с этого момента художники-современники фиксировали и старались запечатлеть этапы исторической стройки. Они создавали целые серии работ в технике оригинальной и печатной графики, которые посетители и смогут увидеть в время выставки, спустя более 50 лет с момента их создания.