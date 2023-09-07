Солистка группы «Маша и медведи» перевела деньги с концерта в госпиталь для ветеранов СВО в Краснодаре

Маша Макарова с бойцами СВО. Фото: vk.com/amaratara

Краснодарская певица Маша Макарова отметила день рождения 6 сентября. В свой праздник девушка решила, что ей не важны подарки. Вместо поздравлений она попросила помочь людям, которые находятся в зоне специальной военной операции.

«Друзья, сегодня у меня день рождения. Если вы хотите меня поздравить, лучшим подарком будет поддержка наших ребят», - написала в соцсетях Мария 6 сентября.

Девушка уточнила, что все собранные деньги будут потрачены строго на помощь раненым бойцам.

«Все ваши поздравления будут отправлены напрямую Надежде Белик. Их передадут в помощь раненым Краснодарского военного госпиталя», - уточнила Маша Макарова.

На просьбу знаменитости откликнулось много неравнодушных. Люди писали поздравления самой Марии и по ее просьбе пересылали деньги на помощь бойцам.

«С днем рождения, Машенька! Заботливая и лучезарная, желаю тебе всего самого доброго», - поздравляли пользователи соцсетей.

Кто-то из людей благодарил Марию за ее деятельность, невероятную энергию и выступления, во время которых она умудряется зарядить позитивом десятки людей.

«Спасибо за творчество и общественную деятельность. Удачи во всем и победы всем нам», - написал Андрей Михайлов.