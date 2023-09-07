На Кубани 13-летний подросток упал из окна школы

Подросток упал во время перемены. Фото: официальный сайт Новомышастовской школы №12

В Новомышастовской школе № 15 подросток выпал из окна на третьем этаже. Они были открыты настежь, когда 13-летний Дима (имя изменено) подошел к подоконнику. Как он выпал, никто толком и не видел. Просто в какой-то момент оказался на земле.

В школу сразу же вызвали скорую помощь. Она отвезла парня в больницу. Сейчас он находится под присмотром врачей. У него сильная травма головы. Остальные диагнозы пока под вопросом.

- Его состояние стабильное. Возможно, ушиб головного мозга и перелом позвоночника в поясничном отделе, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Дима живет в неполной семье. Мама работает в соседнем городе, воспитанием занимается бабушка. Она-то и стала замечать, что мальчик постоянно сидит в телефоне. Родственницу это возмущало. Из-за этого внук и бабушка постоянно ссорились. Наконец терпение пожилой женщины лопнуло – она запретила пользоваться мобильником.

- Прокуратурой Красноармейского района организована проверка, в ходе которой будет дана оценка работе органов профилактики с неполными семьями, полноте профилактики суицидального поведения детей, а также причинам и условиям, способствовавшим происшествию, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства по Краснодарскому краю.

После проверки сотрудники прокуратуры примут решение о мерах дальнейшего реагирования.