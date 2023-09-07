Электронные наряды и другие новшества: в порту Тамань продолжается цифровизация сферы безопасности

Фото: пресс-служба ОТЭКО

На морских терминалах в порту Тамань продолжается внедрение автоматизированной системы управления безопасностью (АСУБ). Специалистами запущены в работу новые модули «Выдача нарядов-допусков на работы повышенной опасности» и «Промышленная безопасность», которые повысят эффективность контроля проводимых работ и обеспечат непрерывный надзор за техническим состоянием производственной инфраструктуры на терминалах.

Модуль «Выдача нарядов-допусков на работы повышенной опасности» позволяет оформлять наряды-допуски на такие работы в электронном виде. Благодаря этому время подготовки к работам сократилось в два раза. Усилился и контроль, а значит, сведена к минимуму возможность возникновения нештатных ситуаций.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

Модуль «Промышленная безопасность» ведёт в электронном виде учёт опасных производственных объектов, зданий и сооружений, технических устройств. Его задача – повысить качество планирования и контроля за своевременностью проведения мероприятий по надзору за техническим состоянием устройств. Автоматизация работы сократила трудозатраты на сбор, обработку и передачу информации. На основании содержащихся в системе данных программный комплекс автоматически формирует отчёты, которые компания ежегодно предоставляет в надзорное ведомство.

«АСУБ – это один из ключевых проектов компании по обеспечению безопасности производства, – отмечает директор по безопасности производства ОТЭКО Александр Пивиков. – Ранее, в 2023 году, мы внедрили модули «Аудиты безопасности», «Расследование происшествий», «Предписания надзорных органов», а сейчас запустили выдачу нарядов-допусков и модуль по промбезопасности. Все наши усилия направлены на создание таких условий труда, при которых работники будут чувствовать себя в полной безопасности, а значит, качественно и ответственно выполнять свои обязанности».

Фото: пресс-служба ОТЭКО

Внедрять АСУБ компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, начала в 2023 году. Помимо оперативной регистрации и контроля опасных ситуаций, выдачи электронных нарядов-пропусков, контроля за техническим состоянием объектов, с помощью АСУБ специалисты собирают сквозную статистику происшествий и потенциально опасных ситуаций по всем подразделениям. Накопленный массив данных специалисты ОТЭКО будут использовать, чтобы выявить проблемные зоны и устранить их, тем самым обеспечив максимально безопасные условия труда, как для сотрудников компании, так и для представителей подрядных организаций.