«Превратили дом в камеру смерти»: Эксперт объяснил убойное действие мышиного яда, который погубил 1,5-месячного ребенка на Кубани

Отрава от грызунов опасна для человека

Страшная история произошла в начале сентября в станице Новолеушковской Павловского района. Глава семьи с грудным ребенком с благими намерениями разложил в доме яд для мышей, чтобы избавиться от грызунов. Надоедливые полевки мало того, что мешали спать и прогрызли дыры в углах – пешком ходили по комнатам, когда никого не было дома. Но родительская забота обернулась трагедией. От ядовитых паров погиб 1,5-месячный малыш.

«Вечером 2 сентября 28-летний глава семьи решил расправиться с грызунами. Он разместил в помещениях жилого дома таблетки фумиганта, яды которых относятся к первому классу опасности. Все члены семьи попали в больницу с отравлением. 4 сентября 1,5 месячный ребенок скончался», - сообщали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

«КП» - Кубань» выяснила, что таблетки 20-летняя мать взяла у соседки, с которой раньше работала на элеваторе. Именно этим препаратом от грызунов и насекомых обрабатывали зернохранилища в промышленных масштабах. Для жилого помещения их применение не допустимо.

«Мужчина поместил таблетки «Фоскома» внутрь стен на кухне, в коридоре и спальне. В каждой комнате по две капсулы, всего шесть таблеток. Концентрация паров яда в закрытом помещении с каждым часом приближалась к смертельной», - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Отраву глава семьи разложил в щели перед сном. Через 8 часов родители с малышом попали в больницу с сильнейшим отравлением. Взрослые оклемались, а ребенка спасти не удалось.

Эксперт объяснил убойное действие фосфина опасными свойствами конкретно этого препарата.

««Фоском» пахнет как чеснок или карбид. При открытии банки с таблетками он начинает выделять газ. Определенная концентрация способна, действительно, убить человека. Этот препарат используют для обработки зерна только на открытом воздухе в полях или элеваторах и в подготовленных помещениях, куда не допускают людей до 7 суток. Фумигацию проводят всегда специально обученные люди в защитных костюмах. Даже одной таблетки в закрытом помещении достаточно, чтобы за пару суток накопить опасную дозу веществ для здоровья человека. А при шести таблетках от неосведомленности взрослые превратили дом в камеру смерти», - пояснил «КП» - Кубань» краснодарский специалист по дезинфекции Юрий Рассеев.

Эксперт отметил, что сегодня на рынке остро стоит проблема нелегальной продажи фосфинов и покупателям особо внимательно нужно обращать внимание на состав, особенно, если это яды первого класса опасности.

Напомним, по факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по статье «Смерть по неосторожности».

После случившегося следователи завели уголовное дело. Следователи разберутся, кого конкретно нужно привлекать к ответственности. Ведомство проверяет и медиков, чтобы установить своевременно ли была оказана помощь ребенку.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ Хотели потравить мышей, но умер сын. 1,5-месячный ребенок скончался от паров ядовитых таблеток на Кубани

На Кубани завели уголовное дело после смерти 1,5-месячного ребенка (читайте далее)