Мать, утопившую 2-летнюю дочь в ванной, арестовали на 2 месяца в Краснодаре

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Суд в Краснодаре избрал меру пресечения в отношении 35-летней уроженки Иркутской области, она обвиняется в убийстве 2-летней дочери.

«Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, обвиняемая не возражала. Суд арестовал женщину на два месяца», - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, 5 сентября мать в съемной квартире набрала в ванну воды и удерживала руками ребенка, пока девочка не перестала подавать признаков жизни.

По данным СК, женщина во время допроса рассказала, что ее психологическое состояние ухудшилось на почве бытовых жизненных проблем, что и стало причиной убийства дочери.

«По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, назначен полный комплекс судебных экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрической экспертиза обвиняемой», - добавили следователи. Ранее «Комсомолка» сообщала, что муж 35-летней уроженки Братска - из Индии. Они несколько лет путешествовали вместе. Но отношения разладились, пара разбежалась. Женщина с 2-летней дочерью скиталась по родственникам и съемным квартирам, жила на средства мужа. А потом он перестал их содержать. 5 сентября женщине с ребенком нужно было собрать вещи и съехать с арендованного жилья. Но она выбрала другой путь, а потом сдалась полиции.

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