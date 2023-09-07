Избирательные кампании идут сразу в десятках муниципалитетов Кубани Фото: Олег УКЛАДОВ

На Кубани проходят 62 избирательные кампании по выборам глав поселений и депутатов муниципалитетов. Выходные, 9 и 10 сентября, потребуют проявить жителей Краснодарского края свою активность во время голосования.

- В этом году голосование будет идти два дня – 9 и 10 сентября. Выборы местного уровня, но это не значит, что они менее значимы. Жителям предстоит избрать 49 глав городских и сельских поселений и 183 муниципальных депутата. Голосовать придут более одного миллиона человек, будут работать 765 участков. Наша общая задача – обеспечить жителям безопасность и условия для свободного волеизъявления», – сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на совещании в конце августа.

На случай возникновения внештатных ситуаций, будут предусмотрены передвижные и резервные избирательные участки. В дни выборов следить за общественным порядком будут 5,5 тысячи полицейских, казаков и сотрудников Росгвардии.

КОНКРЕТНО

Выборы депутатов представительных органов состоятся в миниципалитетах:

Геленджик;

Кавказский район;

Белореченский район;

Тихорецкий район;

Туапсинский район.

Дополнительные выборы депутатов районов и округов:

Краснодар;

Сочи;

Новороссийск;

Анапа;

Армавир;

Белоглинский район;

Лабинский район;

Приморско-Ахтарский район.

Выборы глав сельских и городских поселений:

Апшеронский район;

Гулькевичский район;

Динской район;

Ейский район;

Калининский район;

Каневской район;

Крымский район;

Курганинский район;

Ленинградский район;

Мостовский район;

Новопокровский район;

Отрадненский район;

Павловский район;

Северский район;

Славянский район;

Староминский район;

Тбилисский район;

Темрюкский район;

Тимашевский район;

Приморско-Ахтарский район;

Тихорецкий район;

Туапсинский район;

Усть-Лабинский район.

Проголосовать за кандидатов можно с 8:00 до 20:00. Всего организовано 765 избирательных участков.