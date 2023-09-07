Избирательные кампании идут сразу в десятках муниципалитетов Кубани
Фото: Олег УКЛАДОВ
На Кубани проходят 62 избирательные кампании по выборам глав поселений и депутатов муниципалитетов. Выходные, 9 и 10 сентября, потребуют проявить жителей Краснодарского края свою активность во время голосования.
- В этом году голосование будет идти два дня – 9 и 10 сентября. Выборы местного уровня, но это не значит, что они менее значимы. Жителям предстоит избрать 49 глав городских и сельских поселений и 183 муниципальных депутата. Голосовать придут более одного миллиона человек, будут работать 765 участков. Наша общая задача – обеспечить жителям безопасность и условия для свободного волеизъявления», – сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на совещании в конце августа.
На случай возникновения внештатных ситуаций, будут предусмотрены передвижные и резервные избирательные участки. В дни выборов следить за общественным порядком будут 5,5 тысячи полицейских, казаков и сотрудников Росгвардии.
КОНКРЕТНО
Выборы депутатов представительных органов состоятся в миниципалитетах:
Геленджик;
Кавказский район;
Белореченский район;
Тихорецкий район;
Туапсинский район.
Дополнительные выборы депутатов районов и округов:
Краснодар;
Сочи;
Новороссийск;
Анапа;
Армавир;
Белоглинский район;
Лабинский район;
Приморско-Ахтарский район.
Выборы глав сельских и городских поселений:
Апшеронский район;
Гулькевичский район;
Динской район;
Ейский район;
Калининский район;
Каневской район;
Крымский район;
Курганинский район;
Ленинградский район;
Мостовский район;
Новопокровский район;
Отрадненский район;
Павловский район;
Северский район;
Славянский район;
Староминский район;
Тбилисский район;
Темрюкский район;
Тимашевский район;
Приморско-Ахтарский район;
Тихорецкий район;
Туапсинский район;
Усть-Лабинский район.
Проголосовать за кандидатов можно с 8:00 до 20:00. Всего организовано 765 избирательных участков.