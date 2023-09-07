Насильно затолкал в машину и увез. В Краснодаре мужчина похитил детей из частного детсада во время прогулки с няней

В Краснодаре мужчина украл двух детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре на улице Летчика Позднякова посреди белого дня украли двух малышей из частного детского сада. Ребята гуляли вместе с воспитателем и няней, когда к ним подъехал мужчина на красной машине без номеров и насильно затолкал детей в машину.

Случившееся сняли на видео из окон жильцы соседних домов.

«Мужчина выскочил из машины и схватил детей. Они кричали и сопротивлялись. У нянечек просто не хватило сил ему противостоять», - сообщили очевидцы в соцсетях.

На кадрах видно, как воспитательница пыталась вытащить из машины ребенка. Но мужчина оттолкнул женщину и дал по газам. Кто похитил малышей и в каком направлении увез, неизвестно.

Свидетели надеются, что дети стали заложниками семейных разборок между взрослыми. В настоящее время водителя разыскивает полиция, выясняются все обстоятельства случившегося.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Они установили, что 6-летнюю девочку и 2-летнего мальчика увез их отец — 38-летний житель Москвы», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе управления внутренних дел по Краснодару.

Оказалось, что подозрения людей оказались верными. Семейная пара на самом деле разводится и на данный момент место проживания детей судом не определено.

Кроме того, оказалось, что отец не детей не лишен родительских прав.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.