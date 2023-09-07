Быстрее скорой. В Сочи водитель такси домчал девушку с анафилактическим шоком в больницу и спас ей жизнь

Алексей Шевченко раньше работал в Службе спасения и понимал, что жизнь девушки висит на волоске.

Рабочий день сотрудника Яндекс.Такси Алексея шел своим чередом. Мужчина получил очередной заказ и поспешил к сочинскому отелю в район Морского переулка. Скорее всего машина понадобилась гостю курорта, думал мужчина. Наверное, хочет совершить обзорную поездку по городу, а может торопиться на рейс домой. Однако, действительность оказалась куда более серьезной.

«Выбежал сотрудник гостиницы. Сказал, что девушке очень плохо и нужно отвезти в больницу. Привели мне девушку в очень плохом состоянии», - вспоминает сейчас Алексей Шевченко.

Выяснилось, что молодая постоялица гостиницы находилась в анафилактическом шоке! На что именно последовала такая реакция организма несчастная не смогла рассказать водителю. Отек был такой степени, что лицо пассажирки превратилось в подушку. Не открывались ни глаза, ни рот.

«Я спросил у сотрудника отеля, почему не Скорая помощь. Он ответил, что пытались вызвать частную неотложку, но ее слишком долго ждать. На такси им показалось быстрее», - продолжил Алексей.

Мужчина понимал, что медлить нельзя. Но как назло навигатор раскрасил дорогу в четвертую городскую больницу в ярко-красный цвет. Впереди водителя Яндекс.Такси и его пассажирку ждал автомобильный затор.

Алексей начал прокладывать в телефоне более быстрые маршруты к больнице и прокручивать в голове опыт и знания с прошлой работы. До того, как заняться извозом, он три года отработал в сочинской службе спасание. Владел навыками оказания первой медицинской помощи и реанимации.

«Но везде пробки. А ей хуже с каждой минутой становилось. Она уже плохо дышала. Я как бывший сотрудник МЧС все это вижу. И смотрю, стоят сотрудники ДПС. Я к ним. Пожалуйста, говорю, сопроводите», - мужчина даже не сомневался, что сочинские полицейские откликнутся на помощь.

Действительно, оценив состояние девушки, сотрудники полиции прыгнули в патрульку и включили спецсигналы. Дорога до больницы заняла несколько минут. Еще на подъезде полицейские сообщили в приемный покой, что везут пациентку, которой необходима экстренная помощь. Медики уже ждали девушку с антигистаминными препаратами и срочно ее госпитализировали. Сейчас она находится под наблюдением персонала лечебного учреждения и ее жизнь вне опасности. Возможно, что после выписки она пожелает встретиться со своими спасителями – сотрудниками ГИБДД Сочи и таксистом Алексеем.