Талисман отряда. Житель Кубани привез домой собаку Веру после службы на СВО

Собака Верка жила с бойцами 6 месяцев, а потом нашла новый дом на Кубани.

История дружбы целого отряда и небольшой собаки Верки началась полгода назад. Ее маленьким щенком приметили бойцы, служившие рядом с Артемовском. Малышка бегала с мамой, которая добывала для них пропитание. Но в один день родительница исчезла, а щенок остался один. Военнослужащие решили – пропасть уже подросшей собаке не дадим, возьмем к себе. Так она стала талисманом отряда. Особенно приглянулся черненький несмышленыш жителю Кубани Дмитрию. Он посадил ее к себе на снарягу. Так и таскал по дорогам, а она тихо сидела, никогда не мешала.

- Муж прикипел к собаке. Даже спать укладывал с собой в палатке. Всем отрядом ее кормили сухпайком, консервами. Сначала назвали Машкой, но потом передумали, дали имя Вера. Бои были тяжелые, она стала талисманом и хранительницей ребят, - рассказала «КП»-Кубань» жена бойца Александра.

Верка окрепла, шустро бегала по передовой, но вот у Дмитрия и его товарищей закончился срок службы, стали подумывать, что делать с собакой. Оставить здесь – верная гибель. Нужно кому-то забрать к себе.

- Выбор пал на Диму, потому что все знали, что я занимаюсь волонтерством, помогаю бродячим собакам, организую передержки. Я и сама была не против – пусть живет, хотя у самих полный двор, - признается женщина.

Верку посадили в автобус, она вместе с бойцами проделала длинный путь до Кубани, а потом нашла свой дом под Краснодаром. Несмотря на то, что крышу над головой собака обрела только недавно, миниатюрная помесь овчарки и дворняги не унывает, она осталась контактной и доброй. Только вот иногда вздрагивает от громких звуков, напоминающих взрывы, и хочет спрятаться. Но и это в скором времени пройдет в заботливом доме, где ее приняли новые хозяева.