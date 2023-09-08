Премия «Настоящие люди» нашла новых героев: Офицер запаса возит гуманитарку, а Глухарь служит в зоне СВО

КП продолжает принимать заявки

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает принимать заявки на премию «Настоящие люди». В этом году все участники конкурса каким-либо образом связаны со спецоперацией: военные, врачи, волонтеры - все, кто своими усилиями приближает победу. В номинантах уже 11 человек (полный список можно найти на сайте kp.ru).

Представляем новых участников акции.

Шьет полотенца, отвозит гуманитарку

Игорь Еременко - член президиума волонтерского фонда «Добро и дело». Он уже полтора года помогает жителям Новороссии и бойцам СВО.

- Мы начинали с помощи мирным жителям освобожденных территорий. Люди реально нуждались в ней. А потом уже активно подключились к помощи военным. Сейчас это первостепенное в стране. Для меня как офицера запаса, ракетчика стратегического назначения Запад - мой противник, и сейчас мы все должны подняться и помогать своей стране.

Игорь Еременко

Недавно Игорь Еременко отметил день рождения, праздник он сделал благотворительным - все подаренные деньги передал военным.

- Подарили около 200 тысяч рублей, перечислил все до копейки на помощь бойцам, - рассказывает Игорь Еременко.

Вместе с волонтерами благотворительного фонда Игорь Еременко ездит в новые регионы России, отвозит гуманитарку людям. В Краснодаре сам шьет полотенца для госпиталя в Горловке, помогает на 3D-принтере печатать системы сброса к беспилотникам, грузит фуры, координирует работу волонтеров.

Даже без наград участники спецоперации - герои

21-летний житель Белореченского района Даниил Коктыш по прозвищу Глухарь служит в зоне СВО. В армию он пошел сразу же после техникума. А когда началась спецоперация - не стал отсиживаться дома.

- В зону СВО я пошел по зову сердца. А свой позывной получил по стечению обстоятельств, когда находился на подготовке. Тогда у меня на форме была бирка «Глухарь». Сейчас нахожусь в части в Костроме, но в планах снова вернуться к ребятам, которым нужна помощь и поддержка соратников. Все, кто находится в зоне спецоперации, - герои, даже без всяких наград, - отмечает боец.

Глухарь

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Премия «Настоящие люди» - добрая традиция чествования наших сограждан, выражающих свою любовь к ближнему и к родному Отечеству не словом, а делом. Для Регионального отделения Союза армян России Краснодарского края - большая честь стать генеральным партнером премии в год, когда она посвящена участникам Специальной военной операции. Зона проведения СВО - место, где подвиги совершаются повсеместно, и наша задача - воздать должное героям боевых действий и труженикам тыла, которые, не жалея сил, приближают нас к Победе. Я уверен, что «Настоящие люди» - это в первую очередь граждане нашей страны, отстаивающие национальные интересы Отечества и защищающие мирное небо над головами наших детей. Именно такими людьми - Людьми с большой буквы - являются номинанты премии, - сказал председатель Регионального отделения «Союз армян России» Краснодарского края Камо Айрапетян.

БУДЬ В КУРСЕ

Как принять участие в акции

Заявки на участие в премии «Настоящие люди» принимаются до 29 октября 2023 года. На сайте «КП» голосование пройдет с 30 октября по 15 ноября 2023 года. В конце ноября в эфире радио «КП» - Краснодар» мы подведем итоги премии, наградим победителей и номинантов.

Стать участником акции «Настоящие люди» можно на сайте.