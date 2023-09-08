Появилась возможность прикоснуться к святыне. В Краснодар привезли мощи Георгия Победоносца

В Краснодар привезли мощи Георгия Победоносца. Фото: Екатеринодарская и Кубанская епархия
В Краснодар привезли мощи святого Георгия Победоносца. Ковчег ждали сотни верующих, которые собрались вечером 7 сентября возле Свято-Екатерининского кафедрального собора.
Сотни прихожан пришли помолиться 7 сентября в Свято-Екатерининский кафедральный собор. Фото: Екатеринодарская и Кубанская епархия
«Святыню встречали местные жители, казаки, молодежь и опытные воины. Всех объединяло чувство духовной сопричастности и желания помощи тем, кто сейчас защищает нашу Родину», - сообщили в пресс-службе Екатеринодарской и Кубанской епархии.
Митрополит Григорий торжественно занес ковчег с мощами Георгия Победоносца в собор. Святыню установили в центре на украшенном цветами аналое.
Мощи встречали в торжественной обстановке. Фото: Екатеринодарская и Кубанская епархия.
«Помолиться возле частицы мощей святого Георгия Победоносца в главном соборе кубанской епархии можно будет до 9 сентября. В этот период каждый час краснодарское духовенство будет совершать молебен о победе», - уточнили в пресс-службе Екатеринодарской и Кубанской епархии.
Проводы мощей святого великомученика состоятся 9 сентября в 17:00. Они пройдут во время всенощного бдения.
Святыня пробудет в храме до 9 сентября. Фото: Екатеринодарская и Кубанская епархия
Напомним, что Георгий Победоносец на протяжении многих веков считается небесным покровителем русского воинства. К нему обращаются, когда хотят добиться мира или одержать победу над врагами.
Уже несколько месяцев ковчег с мощами Георгия Победоносца привозят в города России. Его доставляют в самые отдаленные уголки страны с мая этого года по поручению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.