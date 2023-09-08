Много неучтенных сетей под дорогой. В Краснодаре сорвали сдачу подземного пешеходного перехода на Красных Партизан

Основные работы ведутся сейчас под землей. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Пешеходный переход под землей в районе ККБ №2 должны были торжественно открыть в мае этого года. Но перерезать красную ленточку в срок не удалось. Подрядчик нашел много неучтенных сетей, которые мешают ему продвигаться дальше. Сейчас основное строительство переместилось под дорогу, установлена плита перекрытия, заливать ее будут в ближайшие дни.

- Дальше идет гидроизоляция и засыпка. Но как долго продлятся работы на объекте, сказать трудно. Очень много вылезло неучтенных сетей, их надо переносить, а документации нет, - рассказал «КП»-Кубань» начальник строительного участка ООО «АльмаСтрой» Артем Холодилин.

Сроки сдачи объекта неизвестны. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Тем временем ходом возведения подземного пешеходного перехода заинтересовались в прокуратуре. В ведомстве отметили, что контракт с подрядчиком был заключен 1 декабря 2022 года. Сейчас отставание от графика три месяца.

- Подрядчиком не выполнены принятые обязательства, что явилось основанием для внесения прокуратурой округа представления в его адрес, которое рассмотрено и удовлетворено. Принимаются меры по корректировке проектно-сметной документации, - отметили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

К проверке подключились сотрудники Федеральной антимонопольной службы по краю, контрольно-счетной палаты и регионального департамента по надзору в строительной сфере.

В районе больницы интенсивное движение пешеходов. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- По ее результатам будет дана оценка, в том числе действиям муниципального заказчика, - отметили в ведомстве.

Между тем администрация Краснодара готовит претензию в отношении строителей.

- Сейчас идет претензионная работа за несоблюдение сроков по отношению к подрядчику, который не выполнил взятые на себя обязательства по строительству подземного пешеходного перехода по Красных Партизан, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Под дорогой много неучтенных коммунальных сетей. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

КОНКРЕТНО

Строительство подземного пешеходного перехода на Красных Партизан началось в январе 2023 года. Оно продиктовано безопасностью жителей, которые попадали на другую строну дороги через островок посередине оживленной улицы. Протяженность перехода составит 35,7 метра. Ширина тоннельной части — 4 метра. Он будет оборудован лифтами и пандусами для маломобильных граждан. Тут же отремонтируют тротуары, обновят остановочные павильоны, а также построят парковку на 50 мест.

Из-за работ улицу частично перекрыли, что вызвало возмущения среди горожан, живущих в этом районе. Заторы на этом участке стали обычным явлением почти в любое время суток.