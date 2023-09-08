Пекло и снег - с разницей в неделю. Контрастное похолодание надвигается на Краснодарский край

На Кубани ожидается похолодание, пройдут небольшие дожди Фото из архива КП

Краснодарский край остается во власти изнуряющей жары. В последние дни столбики термометров не стремились опускаться. Однако уже в предстоящие выходные на смену жаркой погоде придет резкое похолодание.

«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта и вторжением холодных воздушных масс с севера, в ближайшие выходные дни 9 и 10 сентября на Кубани ожидается значительное понижение температуры воздуха», – сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, ночью 9 сентября столбики термометров в горах опустятся до +3…8 градусов, в регионе – до +5…10 градусов, на Азовском побережье – до +12…17 градусов. Днем температура воздуха по краю достигнет +19…24 градусов, а в горной местности воздух прогреется до +12…17 градусов. Местами в крае пройдут дожди.

«В отдельных районах пройдет сильный дождь, порывы ветра днем местами достигнут 15-18 метров в секунду», – сообщили синоптики.

Ночью 10 сентября температура воздуха составит +4…9 градусов, в горах столбики термометров опустятся до +0…5 градусов. Днем в регионе воздух прогреется до +18…23 градусов, а в горной местности – до +10…15 градусов.

Местами в регионе пройдут небольшие дожди с грозой. А порывы ветра днем и вечером достигнут 12-14 метров в секунду. На Черноморском побережье обещают переменную облачность и дневную температуру до +20…25 градусов.

«В высокогорье ожидается дождь с мокрым снегом», – уточнили в краснодарском ЦГМС.

Тем временем в крае продолжает действовать экстренное предупреждение по высокой пожароопасности.

«8 и 9 сентября местами в северной половине и юго-восточных районах сохранится чрезвычайная пожароопасность 5-го класса», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в период высокой пожароопасности нельзя пользоваться огнем около сухой травы и поваленных деревьев. Костер следует разводить только на открытых площадках. Окурки и спички необходимо полностью гасить в песке, глине, воде, подручных металлических или стеклянных сосудах или емкостях.