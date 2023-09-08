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Общество8 сентября 2023 14:38

Пекло и снег - с разницей в неделю. Контрастное похолодание надвигается на Краснодарский край

На Кубани 9 и 10 сентября ожидается похолодание, в горах пройдет снег
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани ожидается похолодание, пройдут небольшие дожди Фото из архива КП

На Кубани ожидается похолодание, пройдут небольшие дожди Фото из архива КП

Краснодарский край остается во власти изнуряющей жары. В последние дни столбики термометров не стремились опускаться. Однако уже в предстоящие выходные на смену жаркой погоде придет резкое похолодание.

«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта и вторжением холодных воздушных масс с севера, в ближайшие выходные дни 9 и 10 сентября на Кубани ожидается значительное понижение температуры воздуха», – сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, ночью 9 сентября столбики термометров в горах опустятся до +3…8 градусов, в регионе – до +5…10 градусов, на Азовском побережье – до +12…17 градусов. Днем температура воздуха по краю достигнет +19…24 градусов, а в горной местности воздух прогреется до +12…17 градусов. Местами в крае пройдут дожди.

«В отдельных районах пройдет сильный дождь, порывы ветра днем местами достигнут 15-18 метров в секунду», – сообщили синоптики.

Ночью 10 сентября температура воздуха составит +4…9 градусов, в горах столбики термометров опустятся до +0…5 градусов. Днем в регионе воздух прогреется до +18…23 градусов, а в горной местности – до +10…15 градусов.

Местами в регионе пройдут небольшие дожди с грозой. А порывы ветра днем и вечером достигнут 12-14 метров в секунду. На Черноморском побережье обещают переменную облачность и дневную температуру до +20…25 градусов.

«В высокогорье ожидается дождь с мокрым снегом», – уточнили в краснодарском ЦГМС.

Тем временем в крае продолжает действовать экстренное предупреждение по высокой пожароопасности.

«8 и 9 сентября местами в северной половине и юго-восточных районах сохранится чрезвычайная пожароопасность 5-го класса», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в период высокой пожароопасности нельзя пользоваться огнем около сухой травы и поваленных деревьев. Костер следует разводить только на открытых площадках. Окурки и спички необходимо полностью гасить в песке, глине, воде, подручных металлических или стеклянных сосудах или емкостях.

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