Археологи нашли в лесах Кубани скелет древнего кита-цетотерия

Участники экспедиции. Фото: МК РГО "ЭКОСфера"

В Апшеронском районе завершилась 21 научно-исследовательская палеонтологическая экспедиция «Древний мир». Несколько дней юные участники археологических клубов изучали окрестности, которые очень славятся между археологами. И эта слава досталась району совсем не случайно.

«Местом поисков окаменелостей был выбран Апшеронский район. Более 10 млн. лет назад, как и на территории всего Краснодарского края, здесь бушевал древний океан Тетис», - рассказали в Краснодарском региональном отделении Российского географического общества.

Затем древний океан распался на несколько морей поменьше, а палеонтологи до сих пор находят подтверждении того что, когда вместо зеленого моря лесов здесь бушевала совсем иная стихия.

Апшеронское скопления окаменелых скелетов китов, дельфинов, черепах, хищных рыб и огромных моллюсков ученые считают одним из крупнейших в регионе и ЮФО. Все дело в географических и климатических особенностях. Благодаря рельефу останки древних водоплавающих исполинов хорошо сохранились и манят исследователей со всей страны.

«Из-за особенностей рельефа именно в этих местах останки древних существ сохранились до наших дней. Горная местность района сложена преимущественно известняком. Эта осадочная порода и «упаковала» палеонтологические останки», - считают эксперты РГО.

Участники экспедиции поставили перед собой задачу – найти останки кита цетотерия. Это предок современных усатых китов. В поисках группа исследователей направилась к верховьям ручья за Апшеронском. В половодье ручей поднимает все, что было на дне и в недрах земли, на поверхность. Затем к концу лета вода высыхает, и в балке можно обнаружить ценные окаменелости.

Окаменелые останки древнего кита. Фото: МК РГО "ЭКОСфера"

Спустя восемь километров пути стремления были удовлетворены. Экспедиторы смогли обнаружить не только ребра и фрагменты скелета цетотерия, но и сделали другие удивительные открытия.

«Еще одной удивительной находкой стали осколки глиняного кувшина, происхождение которого определяют археологи Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Евгения Фелицына», - рассказали участники экспедиции.

Окаменелости эпохи миоцена и дополнительные находки будут переданы краеведческому музею Апшеронского районного отделения РГО.

Подобные находки не редкость на юге России. Пять лет назад окаменелости цетотерия удалось найти при строительстве Крымского моста.

«Такие находки позволят нам изучить останки животного минувших эпох очень корректно и получить полезную информацию о строении древнего организма», - рассказал ведущий методист Зоологического музея Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Дмитрий Старцев.

Фрагменты скелета, а именно позвоночный столб и ребра, обнаружили на участке будущей железной дороги.