Подполковника полиции в Кущевке поймали на перевозке наркотиков

Николай Медко

На посту ГИБДД в Кущевском районе Кубани остановили автомобиль замначальника отдела полиции по Каневскому району для проверки документов. В машине подполковника Николая Медко нашли вещества, похожие на наркотики.

«Оперативниками собственной безопасности регионального Главка МВД совместно с сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Кущевскому району пресечены противоправные действия сотрудника. Предварительно установлено, что на стационарном посту ДПС «Кущевский» полицейскими был остановлен автомобиль «Рено Дастер» под управлением сотрудника ОМВД России по Каневскому району. B ходе досмотра транспортного средства обнаружено предположительно наркотическое вещество, которое направлено на химическую экспертизу. В настоящее время руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю по данному факту назначена служебная проверка», - сообщили в пресс-службе ГУВД по Краснодарскому краю.

На Медко собираются завести уголовное дело о незаконной перевозке наркотических веществ.

«Собранные оперативниками материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», - уточнили в ведомстве.

Если вина Медко будет очевидна, его уволят из органов. Пока на этот счет проводится служебная проверка.

Надо сказать, 53-летний Николай Медко родился в Кущевском районе и несколько лет работал в местном отделе полиции.

К слову, пост ДПС «Кущевский» на трассе «Дон», что у самой границы Краснодарского края, пользуется среди водителей дурной славой.

В 2018 году после жалобы общественников здесь провели проверку на предмет подбрасывания наркотиков проезжающим водителям.

- Установлено, что сведения, приведенные в средствах массовой информации, о провокациях со стороны дорожно-патрульной службы, не несут под собой какой-либо фактической основы, - говорится в ответе пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю на запрос «КП-Кубань». - В ходе проверки нарушений действующего законодательства со стороны сотрудников ДПС ГИБДД при несении службы на стационарном посту дорожно-патрульной службы ГИБДД «Кущевский» не установлено. Жалоб и обращений граждан о «подкидывании» наркотиков сотрудниками стационарного поста дорожно-патрульной службы ГИБДД «Кущевский» в период с января по июнь 2018 года в органы внутренних дел Краснодарского края не поступало.

В полиции отмечают, что уголовные дела по 228-й статье, связанные с изъятием наркотиков на посту, получили обвинительные заключения прокуратуры, вина всех осужденных была доказана в суде.