Воронка смерти. Пляжи Сочи спустили флаги из-за угрозы смерчей

Смерч выглядит так

Осень постепенно начинает захватывать курорты Краснодарского края. Впервые за последний месяц температура воздуха здесь снизилась в разы - с +35 до +22.

- Это, конечно, по Пушкину, карикатура северной осени, но тоже прохладно, - говорят гости курорта.

Более того, в воде сейчас теплее, чем на ее поверхности.

- Море сегодня, 9 сентября, +25 градусов, - продолжают отдыхающие.

И этой разницей температур они с удовольствием пользуются. Пляжи Сочи по-прежнему многолюдны даже несмотря на то, что купаться запрещено.

- Глава города Алексей Копайгородский распорядился закрыть на время пляжи для купания. Жителям и гостям Сочи рекомендовано держаться подальше от воды, - уточнили в пресс-службе города.

Метеорологи спрогнозировали смерчи до конца суток 9 сентября на участке от Магри до Веселого. В случае чрезвычайной ситуации предлагается звонить по номеру 112.

Смерч - стихия непредсказуемая. Иногда он тает там, где зародился - прямо посреди водной глади. Но частенько водяной вихрь выносит на сушу, и он крушит все на своем пути.

В этот момент лучше наблюдать за его страшной силой откуда-то с безопасного расстояния.