В «Дендрарии» Сочи вместо аварийных деревьев высадят новые экзотические растения

Сначала арбористы обследует деревья. Фото: npsochi_dendrarium

В сочинском парке «Дендрарий» продолжается работа по благоустройству. В конце августа сюда приехали московские арбористы – специалисты по поиску аварийных и больных деревьев.

«Мы следим за нашей дендроколлекцией и парком. А аварийные деревья представляют угрозу для безопасности посетителей, поэтому сейчас мы их убираем», – рассказал руководитель парка «Дендрарий» Дмитрий Маслов.

Фото: npsochi_dendrarium

Площадь парка составляет 46,4 гектаров. На его территории произрастает более 1800 видов, форм и сортов древесных и кустарниковых пород. Здесь самые большие в России коллекции дубов и сосен. А уже сколько растет редких субтропических растений, за которым ученые нацпарка ухаживают, словно за детьми!

Древесные «хирурги» с помощью альпинистского снаряжения провели осмотр всех деревьев от корешков до верхушки. Внешние повреждения коры и стволов возможно определить на глаз, а вот скрытые заболевания выявляют уже с помощью акустического томографа и резистографа.

Фото: npsochi_dendrarium

Затем древоводы выписали «черные метки» аварийным деревьям и назначили курс лечения тем «пациентам», которых еще можно спасти. Теперь же эти самые московские дровосеки приступили к сносу сухих деревьев и удалению пней. Работа предстоит масштабная.

«В свой первый приезд специалисты выявили на территории дендропарка 80 сухостойных деревьев, которые необходимо спилить, а у 280 деревьев необходимо провести кронирование. Также длительный период в парке не убирались пеньки, их образовалось порядка 60 штук», - рассказал руководитель Сочинского национального парка Сергей Шевелев.

Фото: npsochi_dendrarium

Перед тем как достать топор, специалисты еще раз внимательно осматривают каждый пень. Затем место вокруг него освобождают от мусора, а после аккуратно спиливают пенек до уровня земли. Корневую систему не выкорчевывают, иногда это очень проблемно из-за разветвленных корней, а дробят с помощью специального измельчителя.

Фото: npsochi_dendrarium

После расчистки «Дендрария» от аварийных деревьев, вместо отживших свое растений, будут высажены новые. Ученые парка уже составляют списки деревьев, которые пополнят коллекцию парка.