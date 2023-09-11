Подарки – детям. На Кубани собрали гуманитарный груз для детского сада в ЛНР

Помощь детям из ЛНР оказали жители Каневского района. Фото: скриншот видео

Помощь новым российским территориям не в первый раз оказывают жители Кубани. В Каневском районе прошла масштабная акция по сбору гуманитарной помощи. Они организовали акцию, в которой приняли участие все школы и детские сады района, коллективы управления образования, отдела культуры, отдела по делам молодежи администрации района, а также сотрудники одного из банков.

Для детского сада в Луганске и лицее в Краснодонске, которые пострадали от обстрелов ВСУ, были собраны десятки коробок с подарками. В них – канцелярия, школьные принадлежности, настольные игры, наборы для творчества и спортивный инвентарь.

- Каневские волонтеры собирают и доставляют гуманитарную помощь в Донбасс с декабря 2014 года. В прошлый раз волонтеры посетили среднюю школу и школу-интернат в Мариуполе, - рассказали в отделе по делам молодежи Каневского района.

Добровольцы расфасовали собранные вещи. Ценный груз был отправлен из муниципального штаба взаимопомощи #МыВместе в ЛНР. Сейчас подарки уже нашли своих адресатов, а волонтеры вновь готовят следующую акцию помощи жителям республики.