Прогноз погоды в Сочи на октябрь 2023: залповые ливни накроют курорт Фото: Олег УМАРОВ

Месяц – новый, испытания – старые. Очередная проверка на прочность ждет Сочи в октябре. Вместе с похолоданием на курорт придут дожди. С перерывами они продлятся почти 40% месяца.

«Первые дожди ожидаются уже 3 и 5 октября», – говорят синоптики.

Затем непогода возьмет паузу – на неделю. А на курорт придет похолодание. Ночные показатели опустятся до плюс 11, дневные – до 23.

Первое испытание курорт ждет 12 октября. Тогда на побережье Черного моря зарядят ливни. С перерывом на пару дней они продлятся неделю.

«Распогодится в Сочи 18 октября. Но ненадолго – всего на три дня», – добавляют эксперты.

Основной удар стихии придется на конец месяца. Вторая волна ливней обрушится 21 октября. По самым скромным прогнозам, она продлится не менее пяти-семи дней.

«Полноценно распогодится на курорте только в ноябре», – заключают метеорологи.

Ранее синоптики заявляли, что бархатный сезон на Кубани продлится минимум до 10 октября. Комфортную температуру воздуха и воды в Черном море должен был поддерживать деятельный слой Черного моря.