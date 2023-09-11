В Краснодаре активно развиваются «жесткие дискаунтеры»

Открытие «Чижика» в Прикубанском округе Краснодаре. Фото: Дмитрий Полянский

В Краснодарском крае растет количество «жестких дискаунтеров». Формат, нацеленный на продажу товаров ежедневного спроса по выгодным ценам, пользуется популярностью у покупателей. Формировать доступные цены сетям позволяет грамотная работа с издержками на всех этапах – от логистики и организации работы сотрудников до выкладки товаров и оформления торговых залов. Минимизируя расходы, дискаунтер может предложить покупателю товар по более низкой цене.

О том, как принципы «жесткого дискаунтера» реализуются на практике и на чем экономить не готовы, «КП» рассказала директор региона «Краснодар» торговой сети «Чижик» Юлия Малофеева.

Первые покупатели приняли участие в торжественном открытии магазина. Фото: Дмитрий Полянский

– Основные принципы «жестких дискаунтеров» - это постоянное сокращение издержек и продажа только выверенного ассортимента. Каким образом мы добиваемся этого? Мы смотрим все предложения, которые есть на рынке, формируем запрос поставщику на производство товара того качества, которое необходимо нашим покупателям. Мы - фанатики качества, и на полках наших магазинов представлены только те товары, в которых мы не сомневаемся, которые отвечают требованиям, поставленным торговой сетью перед поставщиками, – отмечает Юлия Малофеева.

Если брать дискаунтеры в целом, они демонстрируют стабильный рост. По данным NIQ, доля дискаунтеров в структуре продаж составляет 55,1%, тогда как на гипермаркеты приходится 15,1%, а на супермаркеты – 13,7%. Набирают популярность и так называемые «жесткие дискаунтеры». По данным аналитиков, в текущем году покупатели стали посещать их в 3-4 раза чаще. Продажи в магазинах этого формата к марту 2023 года выросли по отношению год к году почти на 20% в денежном выражении. Согласно исследованию NIQ, свыше 60% россиян экономят и выбирают магазины с низкими ценами, товары по сниженным ценам ищут 41%, покупают только необходимое, снизив расходы – 37%. Каждый четвертый (26%) россиянин предпочитает более доступные товары.

Минимизируя расходы, дискаунтер может предложить покупателю товар по более низкой цене. Фото: Дмитрий Полянский

При этом дискаунтеры частенько входят в розничные компании. Тот же «Чижик» управляется X5 Group, известной также «Пятёрочками» и «Перекрёстками». Кубань стала новым регионом присутствия для этой социально-ориентированной сети, а открывшийся «Чижик» в Краснодаре - ее юбилейным тысячным магазином.

Еще одна отличительная черта «Чижика» - большая доля товаров собственных торговых марок в ассортименте. Из порядка 700 различных наименований продукции около 400 — уникальные бренды сети, которые не уступают по качеству и вкусу продукции ведущих брендов, но продаются по более привлекательной цене. Качеству тут уделяется особое внимание: все товары соответствуют требованиям ГОСТа, а перед вводом в ассортимент проходят слепые дегустации и исследования в независимых лабораториях.

Формировать доступные цены сетям позволяет грамотная работа с издержками на всех этапах. Фото: Дмитрий Полянский

Для справки:

Если брать в целом оборот розничной торговли в Краснодаре по крупным и средним организациям, то по итогам 2022 года он составил 365,9 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба администрации города, это лучший показатель среди всех крупных городов Южного федерального округа. На второй строчке - Ростов-на-Дону с показателем в 281 млрд рублей.

Благодаря открытию новых магазинов «Чижик» до конца года более 800 жителей Краснодарского края получат трудоустройство. Фото: Дмитрий Полянский

Объем инвестиций в основной капитал средних и крупных предприятий Краснодара за предыдущий год составил 146,8 млрд рублей. Это также самый высокий показатель среди других городов рейтинга. На втором месте снова Ростов, привлекший в прошлом году инвестиций на сумму 98 млрд рублей.