Забыли про этику. В Краснодаре реклама с эротическим подтекстом вызвала скандал

Рекламу установили на центральных улицах города. Фото: Владислав Граф-Колесник

Компания по продаже мебели решила сорвать хайп на рекламе. Баннеры с пикантными намеками появилась на улицах города и сразу привлекла внимание. Маркетологи сделали свое дело, но только контекст оказался ниже пояса. А у некоторых вызвал шквал негодования.

- Мы запрещаем концерты иноагентов, меняем вывески на русский язык, поднимаем флаг России на торжественной линейке. А то, что висит по городу перед нашим носом – мы не видим, - написал в своем Телеграм-канале депутат Законодательного Собрания Краснодарского Владислав Граф-Колесник.

Парламентарий призвал фирму убрать эту рекламу с улиц города. Но как оказалось, сделать это не просто. Даже администрация города не в силах повлиять на содержание текста.

- Мы все понимаем, что главная цель маркетинга — привлечь внимание любым путем. Но не все это делают добросовестно, некоторые забывают про этические нормы. Поступают справедливые жалобы и возмущения жителей по поводу некоторых рекламных «шедевров» в городе, - прокомментировала ситуацию заместитель главы Краснодара Наталья Панаетова.

Она отметила, что департамент архитектуры и градостроительства может согласовать тип и вид размещения билборда, а также проверяет законность его размещения – и на этом все. Действенным рычагом против подобных баннеров способны стать сами горожане. Они могут обратиться в ФАС.