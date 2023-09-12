Переговоры пилотов аварийно севшего в Новосибирске самолета Сочи - Омск: гидравлика вытекла полностью, топлива не хватало

Самолет сел в открытом поле. Фото: МЧС России

Самолет Сочи - Омск совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Около 6 часов утра на борту начались проблемы. Экипаж подал сигнал тревоги.

– При выполнении рейса Сочи - Омск воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии» по технической причине совершило аварийную посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области, – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

На борту самолета находились 159 пассажиров, 23 из них – дети, а также 6 членов экипажа. Все они остались в живых. Люди были эвакуированы, сейчас они находятся в пункте временного пребывания.

В транспортной прокуратуре устанавливают причины случившегося. А судя по переговорам пилотов, в самолете забарахлила гидравлика. О неполадках рассказал экипаж во время разговора с диспетчером.

- Пилот 1383, подход.

- Полосы мы не сможем освободить, у нас передняя стойка неуправляемая будет.

- Пилот 1383, понял. Сообщим Новосибирску, обеспечат вам посадку

- Серег, что серьезно?

- Да, гидравлика вытекла полностью, - отвечал капитан воздушного судна Сергей Белов.

Он также отметил, что на судне заканчивается топливо. Именно поэтому было принято решение о посадке в поле. Самолет просто не долетел бы до Новосибирска, где все было готово к встрече судна.

В результате экстренной посадки никто не пострадал благодаря профессионализму экипажа.