«Один бок немного закоптился»: Пассажирка рейса Сочи - Омск рассказала, что произошло с самолетом после экстренной посадки

Никто из пассажиров не пострадал

12 сентября самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле. Лайнер увели на грунт из-за протечки гидросистемы. Экипаж проделал огромную работу, чтобы спасти более сотни людей.

«По уточненной информации, на борту самолета Airbus A320 находилось 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка», - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Людей эвакуировали из самолета при помощи надувных трапов. После чего на место аварийной посадки лайнера прибыли шесть автобусов.

Пассажиры, у которых за несколько минут перед глазами пронеслась вся жизнь, рассказали о том, как пилоты сажали самолет и что произошло с крылатой машиной после приземления посреди поля.

«Сегодня нас везли из Адлера в Омск. На подлете к городу сказали, что нелетная погода, перенаправляют в Новосибирск. Потом рассказали, как вести себя в экстренных ситуациях, посадили на поле. Когда вышли на улицу, все отбежали дальше от самолета. Возгорания не было, только бок немного закоптился. Приехали автобусы, пожарные, ручную кладь спустили, все разобрали. Теперь нас повезут во временные пункты размещения», - прокомментировала одна из пассажирок, снимая на видео тот самый самолет.

Все находящиеся в лайнере отмечают, что посадка прошла мягко, никто не пострадал. Пилоты не довели самолет до ближайшей полосы, поняв, что к тому времени гидравлика вытечет полностью, стойка шасси станет неуправляемой, и посадили его на грунт.

Пассажиров уже обеспечили водой и питанием. Для них готовят запасной борт, чтобы все же отправить до места назначения. А в технических неполадках Airbus A320 будут разбираться эксперты.

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