«Огромная удача, что все живы и невредимы»: Эксперты рассказали, насколько сложно было посадить самолет рейсом «Сочи-Омск» в поле под Новосибирском

По факту экстренной посадки проводится расследование

12 сентября на поле с пшеницей под Новосибирском экстренно сел самолет, летевший из Сочи в Омск. Пилоты не дотянули лайнер до аэропорта и приняли решение приземлиться на грунт. Это случилось из-за серьезных технических неполадок. К большому счастью, никто не пострадал. Экипажу удалось спасти 170 пассажиров, среди которых было 23 ребенка. Уже известны имена летчиков, которые управляли сломанной крылатой машиной: ими оказались капитан воздушного судна Сергей Белов, второй пилот - Эдуард Семенов.

Фото: ГУ МЧС России

Многие сравнивают ситуацию, которая произошла под Новосибирском, с подвигом Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые посадили Airbus A321 в поле. Только не пшеничное, а кукурузное. Тогда у лайнера после столкновения с птицами оба двигателя самолета оказались повреждены. Летчики фактически спасли 230 человек от почти неизбежной гибели у аэропорта Жуковский в Подмосковье.

Сейчас в технических неполадках Airbus A320 разбираются специальные комиссии. А пока летчики рассказали kp.ru, насколько сложно было посадить самолет в грунт.

- Посадить лайнер в таких условиях сложно и крайне опасно. Этот самолет не создан для посадок на грунт. То, что все прошло хорошо – большая удача и мастерство пилотов. Все живы. Почему экипаж пошел на этот шаг- покажет расследование. И только пилот может ответить на этот вопрос. Ясно одно, что это вынужденная мера, полет продолжить было невозможно, иначе летели бы до аэропорта, тянули до полосы. Никто не будет рисковать зря, - отметил пилот гражданской авиации Сергей.

Другой эксперт добавил, что причина экстренной посадки могла быть более серьезной, что точно покажет проверка.

- Этот тип самолета имеет три гидросистемы – зеленую, синюю и желтую. На фото видно, что у лайнера выпущены предкрылки и закрылки, это значит хотя бы одна гидросистема работала. Поэтому причина экстренной посадки, возможно, было не только в этой технической неисправности. И пассажиры говорили, что у самолета после посадки закоптился один бок. На самом деле, это пятно - разбрызганное из двигателя масло, - уточнил авиатехник Иван.

Пассажиров, экстренно севшего самолета, отправили в Омск на электричке

Летчики также объяснили, что спасло самолет от крушения.

- Безусловно, посадить большой самолет на грунт без жертв и даже увечий крайне сложно. Это не взлетно-посадочная полоса, которая гладкая и твердая. Любое поле неровное, колеса могут увязнуть, а если шасси не выпускать совсем, то посадка на брюхо — тоже дело чреватое неприятностями в виде возможного разрушения фюзеляжа самолета. Всегда есть дублирующие гидросистемы. Что произошло на самом деле, в чем причина аварии — покажет расследование, надеюсь, объективное. Огромная удача, что все живы и невредимы. За счастливый исход надо благодарить пилотов, их высокий профессионализм. И еще важно, что ЧП случилось в конце полета, то есть самолет выработал много топлива и стал легче. Легкий самолет меньше подвержен разрушениям, да и в случае, если не произошло воспламенение топлива у людей есть больше времени на выход из лайнера. К счастью, пожара не случилось, - прокомментировал эксперт в области авиации Александр.

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