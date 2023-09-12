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12 сентября 2023 7:45

«Огромная удача, что все живы и невредимы»: Эксперты рассказали, насколько сложно было посадить самолет рейсом «Сочи-Омск» в поле под Новосибирском

Летчики объяснили, что спасло самолет от крушения под Новосибирском
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
По факту экстренной посадки проводится расследование

По факту экстренной посадки проводится расследование

12 сентября на поле с пшеницей под Новосибирском экстренно сел самолет, летевший из Сочи в Омск. Пилоты не дотянули лайнер до аэропорта и приняли решение приземлиться на грунт. Это случилось из-за серьезных технических неполадок. К большому счастью, никто не пострадал. Экипажу удалось спасти 170 пассажиров, среди которых было 23 ребенка. Уже известны имена летчиков, которые управляли сломанной крылатой машиной: ими оказались капитан воздушного судна Сергей Белов, второй пилот - Эдуард Семенов.

Фото: ГУ МЧС России

Фото: ГУ МЧС России

Многие сравнивают ситуацию, которая произошла под Новосибирском, с подвигом Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые посадили Airbus A321 в поле. Только не пшеничное, а кукурузное. Тогда у лайнера после столкновения с птицами оба двигателя самолета оказались повреждены. Летчики фактически спасли 230 человек от почти неизбежной гибели у аэропорта Жуковский в Подмосковье.

Сейчас в технических неполадках Airbus A320 разбираются специальные комиссии. А пока летчики рассказали kp.ru, насколько сложно было посадить самолет в грунт.

- Посадить лайнер в таких условиях сложно и крайне опасно. Этот самолет не создан для посадок на грунт. То, что все прошло хорошо – большая удача и мастерство пилотов. Все живы. Почему экипаж пошел на этот шаг- покажет расследование. И только пилот может ответить на этот вопрос. Ясно одно, что это вынужденная мера, полет продолжить было невозможно, иначе летели бы до аэропорта, тянули до полосы. Никто не будет рисковать зря, - отметил пилот гражданской авиации Сергей.

Другой эксперт добавил, что причина экстренной посадки могла быть более серьезной, что точно покажет проверка.

- Этот тип самолета имеет три гидросистемы – зеленую, синюю и желтую. На фото видно, что у лайнера выпущены предкрылки и закрылки, это значит хотя бы одна гидросистема работала. Поэтому причина экстренной посадки, возможно, было не только в этой технической неисправности. И пассажиры говорили, что у самолета после посадки закоптился один бок. На самом деле, это пятно - разбрызганное из двигателя масло, - уточнил авиатехник Иван.

Пассажиров, экстренно севшего самолета, отправили в Омск на электричке

Пассажиров, экстренно севшего самолета, отправили в Омск на электричке

Летчики также объяснили, что спасло самолет от крушения.

- Безусловно, посадить большой самолет на грунт без жертв и даже увечий крайне сложно. Это не взлетно-посадочная полоса, которая гладкая и твердая. Любое поле неровное, колеса могут увязнуть, а если шасси не выпускать совсем, то посадка на брюхо — тоже дело чреватое неприятностями в виде возможного разрушения фюзеляжа самолета. Всегда есть дублирующие гидросистемы. Что произошло на самом деле, в чем причина аварии — покажет расследование, надеюсь, объективное. Огромная удача, что все живы и невредимы. За счастливый исход надо благодарить пилотов, их высокий профессионализм. И еще важно, что ЧП случилось в конце полета, то есть самолет выработал много топлива и стал легче. Легкий самолет меньше подвержен разрушениям, да и в случае, если не произошло воспламенение топлива у людей есть больше времени на выход из лайнера. К счастью, пожара не случилось, - прокомментировал эксперт в области авиации Александр.

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