«Он же не по своей воле ногти красил!». Приемный отец беглого блогера Дани Милохина просит не травить парня

Даня Милохин. Фото: личная страница в соцсети

Кумир поколения блогер Даня Милохин снова покинул Россию. Телеграм-канал директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной утверждает, что он прошел паспортный контроль во Внуково в 23:18. Этот же источник утверждал, что 11 сентября Даня был в Москве. Но, получается, всего один день.

Однако приемной семье Дани в Анапе об этом ничего неизвестно.

- Мы не сидели, не разговаривали в кругу семьи уже очень давно. Бывает, он присылает фото откуда-то, но не более того, - рассказал "КП"-Кубань" Дмитрий Тюленев.

Поговваривают, что Даню собирались отправить в армию сразу по приезде. Но отец сообщил, что у сына очень плохое зрение.

У Дани большая приемная семья в Анапе Фото: Артём ГНАТЕНКО

- У него на одном глазу -6,5, вы о чем?! А на втором все минус 7. Операций он не делал, а с годами оно не улучшается. Даня носит линзы. Какой из него боец?! - говорит Дмитрий Тюленев.

Он искренне не понимает, почему вчерашние поклонники нового Юры Шатунова теперь активно его травят.

- Я читаю комментарии и ужасаюсь: ногти красит, волосы...Он же хотел быть популярным, а это законы шоу-бизнеса. У него же были продюсеры, кто в контрактах все это прописывал. Почему парень теперь изгой?! - возмущается Дмитрий. - Дайте ему новые установки, работу, будет все иначе.

К слову, в военкомате в Краснодарском крае пока информацию о готовящемся призыве Дани не подтвердили.