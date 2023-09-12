«Грипп – это инфекция без границ»: Главврач поликлиники Краснодара рассказала о плюсах вакцинации и противопоказаниях

Прививочная кампания продолжается

Главный врач краснодарской поликлиники № 15 Алина Александрова рассказала, что иммунизация против гриппа стартовала в августе. Прививки будут делать в медучреждениях до ноября, до того как сезонные вирусы начнут активно распространяться.

- Вакцинация – единственный эффективный доказанный метод профилактики гриппа. Грипп представляет серьезную угрозу для всего человечества. Является инфекцией без границ. Ежегодно от гриппа умирает до 650 тысяч человек. Эта цифра говорит о тяжелом времени гриппа и серьезных социально-экономических последствиях. Она убеждает в важности профилактики в сезон эпидемии гриппа, а также обеспечении готовности к пандемии, - отметила Александрова.

Главврач поликлиники добавила, что при возникновении пандемии гриппа количество заболевших и летальных случаев увеличивается в десятки и сотни тысяч раз. Вакцинация помогает снизить заболеваемость и смертность от гриппа, особенно помогает уберечь от осложнений, от обострения и отягощения сердечно-сосудистых, легочных заболеваний и другой хронической патологии.

- В арсенале медицинских работников есть следующие вакцины «Совегрипп» и четырехвалентная «Ультрикс квадри». Обе имеют в своем арсенале антигены наиболее распространенных и важных в эпидемиологическом плане антигенов гриппа А, Н1N1, Н3N2 и гриппа Б. «Ультрикс квадри», как наиболее современная, имеет при этом два антигена вируса штамма Б. Ученые медицинского университета Радбаут в Нидерландах утверждают, что вакцинированные против гриппа на 47% реже заражались коронавирусом во время первой волны COVID-19, и на 50% во время второй волны, - сообщила Александрова.

Перед вакцинацией пациента опросят и осмотрят специалисты, при отсутствии противопоказаний допустят к иммунизации одной из вакцин. В первую очередь вакцинации против гриппа в предэпидемический период подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания и неблагоприятных осложнений при заражении. К ним относятся:

- лица старше 60 лет, прежде всего, проживающие в учреждениях состава социального обеспечения лица;

- люди, страдающие заболеваниями эндокринной системы, диабетом;

- жители с нарушением обмена веществ, ожирением;

- пациенты с болезнями системы кровообращения и хроническими заболеваниями дыхательной системы, печени и почек;

- лица с онкологическими заболеваниями;

- женщины во 2 и 3 триместре беременности;

- лица, часто болеющие острыми респираторными вирусными заболеваниями;

- студенты, медицинские работники, работники сферы образования, обслуживания транспорта, лица с многочисленными производственными контактами.

С помощью вакцинации населения удастся сформировать коллективный иммунитет. На сегодняшний день стоит задача: в первичном звене здравоохранения охватить прививками против гриппа в группах риска не менее 60% от численности населения. В организациях социального обслуживания привить не менее 95% работающих граждан.

КОНКРЕТНО

В Краснодаре работают мобильные комплексы вакцинации от гриппа. Всего их четыре.

По будням с 9:00 до 18:00 открыты:

- рядом с администрацией Краснодарского края по ул. Красная, 35, в сквере им. Г. К. Жукова;

- на Главной городской площади по ул. Красная, 122.

В выходные прививку можно сделать с 9:00 до 17:00:

- в парке «Солнечный остров» по ул. Трамвайная, 2;

- в Чистяковской роще по ул. Колхозная, 86.