Закапывали вместе с умершими. Под Анапой нашли уникальные глиняные бальзамарии греков

Такие сосуды нашли в древних захоронениях. Фото: Управление госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края

В мае под Анапой археологи раскопали уникальные артефакты, которые пролежали в земле несколько тысячелетий. Ученые работали около хутора Заря на древнем поселении грунтовым могильником «Дьяченковы Криницы-1». Внутри захоронения были обнаружены глиняные бальзамарии – свидетели ритуалов древних людей.

- В них чаще всего хранили благовонья и иные ароматические вещества. Нередко они помещались в погребения, – отметили в Управлении госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

В бальзамариях хранили ароматические вещества. Фото: Управление госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края

Эти миниатюрные сосуды достигали в высоту 12 см и сделаны из глины. Предположительно, они закрывались пробками, но они были утеряны. Скорее всего, из-за того, что были сделаны из дерева.

Древние греки всегда из глины. А вот римляне предпочитали сосуды из цветного стекла. Их доставляли из Малой Азии из крупных производственных центров того времени.

Флкаончики имели ритуальное значение. Фото: Управление госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края

- Такие флакончики для благовоний помимо эллинских встречены в меотских, сарматских и познескифских погребениях, - рассказали в ведомстве.

Сам памятник, на котором велись научные работы, датируется II в. до н.э – II вв. н.э. и принадлежит меотской культуре.