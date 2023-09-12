Посадила в клетку за плохое поведение. На Кубани оштрафовали мать, которая перевозила двоих детей в прицепе

Женщину оштрафовали Фото из архива КП

На Кубани мать придумала нестандартный способ, как успокоить детей. Женщина посадила детей в автоприцеп. Малышей в клетке заметили неравнодушные водители, которые сообщили в полицию.

Женщину остановили на трассе «Тимашевск – Гречанная Балка». Она была за рулем автомобиля Niva Chevrolet. А за решеткой в прицепе виднелись два детских лица и мордочка собаки.

Мать посадила детей в автоприцеп Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

«На автомобильный участок незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции. Автоинспекторами был остановлен указанный автомобиль с прицепом, в котором находились двое детей и собака», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На вопрос, почему малыши в клетке, водитель ответила: а нечего баловаться! Шалили дети, а штраф получила мамаша. За нарушение правил перевозки людей.

«В отношении водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки людей», – сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

Теперь женщина заплатит за нестандартный метод воспитания штраф. Согласно статье, он составит одну тысяч рублей.

Женщина пересадила детей из-за того, что они плохо вели себя Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Кроме этого, семью проверят сотрудники ПДН. «В отношении гражданки собран материал для передачи в ПДН для решения вопроса о привлечении ее к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ „Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних”», – добавили в госавтоинспекции.

В ГИБДД также напомнили о соблюдении правил перевозки детей.

«Каждый родитель обязан соблюдать правила перевозки детей в автомобиле и в поездках переключаться на «детский» режим вождения, который подразумевает снижение скорости движения и отказ от совершения аварийно-опасных маневров», – сказали в Госавтоинспекции.