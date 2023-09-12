ОТЭКО запустила систему онлайн-мониторинга качества воздуха на Таманском полуострове

Фото предоставлены пресс-службой ОТЭКО

Теперь жители Таманского полуострова могут следить за качеством воздуха в станице Тамань, посёлках Волна и Таманский на сайте «Карта воздуха Тамани». Данные измерений автоматически поступают на сайт с 4-х постов мониторинга, оборудованных анализаторами пыли и газов. Система улавливает загрязнения вне зависимости от их источника, будь то очистные сооружения, выхлопные газы автомобилей, либо же деятельность тех или иных аграрных и промышленных предприятий. Результаты тестовых измерений показывают, что воздух в Тамани, Волне и Таманском соответствует законодательным нормативам. Превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ со стороны морских терминалов ОТЭКО в порту Тамань не зафиксировано.

Фото предоставлены пресс-службой ОТЭКО

Посты мониторинга воздуха установлены на ул. Лебедева и Мира в Тамани, ул. Приморской в Волне и ул. Ленина в Таманском. Датчики измеряют среднесуточное содержание в атмосферном воздухе пяти загрязнителей, которые обычно характерны для населённых пунктов. Это диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2), сероводород (H2S), монооксид углерода (CO), а также взвешенные вещества (PM10 и PM2.5) любые твёрдые частицы в воздухе, включая почву, сажу (в том числе дым от пожаров и сжигания мусора), пыль.

Фото предоставлены пресс-службой ОТЭКО

«Начинка» каждого поста — анализаторы пыли и автоматические газоанализаторы, они прошли метрологическую поверку в аккредитованных организациях, имеют все требуемые свидетельства и сертификаты. Все четыре поста передают измерения по беспроводной связи, далее накопленный массив данных усредняется до среднесуточных значений показателей воздуха по каждому веществу и данные за прошедшие сутки публикуются на сайте в виде цифр и графика. Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ обозначена на сайте красной линией. Если происходит превышение ПДК, это отображается на графике как пересечение красной линии, а на главной странице сайта «иконка» с показателем веществ поменяет цвет с зелёного на жёлтый.

Фото предоставлены пресс-службой ОТЭКО

«Мы создали удобную и наглядную систему мониторинга воздуха, результаты измерений которой доступны каждому, - отмечает директор по безопасности производства ОТЭКО Александр Пивиков. - В Таманском и Новотаманском муниципалитетах действует ряд промышленных и сельхозпредприятий, и терминалы нашей компании не единственные производственные объекты на близлежащих к населённым пунктам территориях. Вместе с тем, наша компания - ключевой оператор в порту Тамань, и мы выстраиваем всё наше взаимодействие с земляками исходя из этого. Система мониторинга воздуха в населённых пунктах естественным образом дополняет меры экологического контроля, действующие на объектах ОТЭКО в порту».

ОТЭКО начала работу над проектом в начале 2022 года с тщательного изучения опыта мониторинга качества воздуха различными системами в различных регионах России. Параллельно компания в диалоге с жителями и при содействии администраций Таманского и Новотаманского сельских поселений определила места установки датчиков. В тесном контакте с поставщиком оборудования и программного комплекса специалисты ОТЭКО разработали и запустили общедоступный сайт для информирования населения о результатах наблюдений. В дальнейших планах компании укомплектовать посты мониторинга новым оборудованием, чтобы расширить диапазон измеряемых веществ.

Фото предоставлены пресс-службой ОТЭКО

Справочно:

Система мониторинга «Карта воздуха Тамани» разработана специализированной компанией «УРУС Умные цифровые сервисы» по заказу ОТЭКО. Комплекс работает на отечественной программно-аппаратной платформе «Экомон», созданной специально для сбора и обработки информации о состоянии окружающей среды. Информация о показаниях датчиков распространяется в соответствии с лицензией Росгидромета.

ОТЭКО — оператор двух морских терминалов в порту Тамань, навалочного и наливного, крупнейший частный инвестор в портово-промышленную инфраструктуру Юга России. В компании работает около 10 тыс. сотрудников, из них более 90% — жители Кубани. Налоговые отчисления ОТЭКО формируют более 60% ежегодного бюджета Таманского сельского поселения, 15% бюджета Темрюкского района.

ОТЭКО занимает активную позицию в вопросах охраны окружающей среды и экологического просвещения. На терминалах компании в порту Тамань внедрены комплексные меры по защите окружающей среды. Компания регулярно убирает мусор на морских пляжах, высаживает деревья, выпускает молодь рыбы в реки и лиманы, проводит эко-уроки для учеников школ и воспитанников детских садов. Усилия ОТЭКО в этой сфере отмечены дипломами всероссийских экологических премий.