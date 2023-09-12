Полная запись переговоров пилота самолета Сочи-Омск, аварийно севшего в поле под Новосибирском: "Вонючий случай"

Командир воздушного судна Сергей Белов (крайний справа) и его команда

Появилась полная запись переговоров пилота Аirbus A320 Сергея Белова с диспетчерами из аэропорта Омска. Самолет рейсом из Сочи должен был приземлиться в Омске примерно в пять утра. Вылетел борт в начале первого ночи. Но спустя время что-то пошло не так. И на подлете к Новосибирску пилот решает сажать лайнер в поле. До этого сообщил диспетчеру о потере гидравлики. И попросил данные о погоде - оценить обстановку. Сначала, правда, решил приземлиться в новосибирском аэропорту Толмачево. Для этого попросил оценить погоду, пока сам проверял уровень топлива.

В итоге пилот сажает самолет в поле, и так мастерски, что все пассажиры живы, лишь несколько человек отделались царапинами.

Полная запись переговоров пилота самолета Сочи-Омск с диспетчером.

- Разрешите влево в зону ожидания

- 1383, разрешаю влево, в зону ожидания, набор 800 метров

- Набор 800 метров влево.

-Левая орбита у вас сейчас будет?

- Подхожу, подождите… 1383 у нас гидравлика. Потеря гидравлики. Сейчас в зону ожидания. Далее подскажу вам

- Понял вас

- 1383, принимаем решение на Новосибирск.

- Вас понял, на Новосибирск. Правым разворотом, курс первоначально 030.

-Вас понял.

- 1383, набирайте эшелон 70.

-Набираю, 1383.

-1383, готовьтесь фактическую Новосибирска.

- Дайте мы по топливу посмотрим.

- 1383, вправо курс, 030.

- Жду команды. Что с погодой?

- Информацию принял, 1383. Полосы подскажите в Новосибирске?

- Полоса 0,7. Сейчас дополнительно уточним у Новосибирска.

-Информацию принял, 1383. Контроль. Курс, 0-3-0, набирают 120.

-Доброе утро, дежурный. Какой эшелон будете по маршруту занимать?

- По двадцатому пойдем, 1383

- Понял, набирайте эшелон 120, и вам какую точку желательно стремления?

- Нам напрямую… и давайте двухсотый наберем

- 1383, а эшелон 210 не займете?

- (Плохо слышно)

- Понял, набирайте эшелон 210 и точку стремления уточните?

- Кратчайшую, 1383

- Понял, первоначальную точку, согласуем с подходом к Новосибирску. Какую точку они предложат. 210 по маршруту

- (плохо слышно)

- Был отказ гидравлической системы?

- 1383, попозже, не отвлекайте

- Понял.

- Точку по буквам повторите, пожалуйста

- Гольф, Фотка, Лима, Индия, Майк

- Гольф, Фотка, Лима, Индия, Майк, 1383

- И уточним у Новосибирска сейчас схему захода и рабочее УПП для вас.

- Принял… 1383, на 120 эшелоне пойдем, нам топлива не хватит.

- Понял. Эшелон 120. Занимайте

-Погоду Новосибирск подскажите еще раз, пожалуйста

- 1383, запросим погоду по маршруту. Вам может ветер нужен? Там сильный встречный ветер.

- Да, скажите.

-Понял, уточним.

- Набираем эшелон пока.

- 1383. Понял. Эшелон 180, да?

- Да. Ветер подскажите?

- Понял, эшелон 180 занимайте, ветер подскажем.

- Погода там не появилась Новосибирск?

- 1383, ждем погоду, да, метео, Новосибирск. Работает пока над этим. Сообщим.

- Старую пока давайте.

- Предварительно схема захода в Новосибирске (тут перечисление цифр, - прим. Авт). Ветер на эшелоне 180. 90 градусов 40 километров в час. С Барабинска до Новосибирска ветер 240 градусов 60 километров в час.

- Принял.

- Что вы уточняли?

- На 210 40 градусов, да, ветер?

- Нет, нет, это на эшелоне 180. Который вы запросили, ветер разный. До Барабинска 90 градусов 40 километров в час. От Барабинска до Новосибирска 240 градусов 60 километров в час.

- (Помехи)

- Видимость 10 километров, облачность сплошная. Точка росы и температура одинаковые – плюс шесть. Сцепление 0,7. Новосибирск обеспечит вам посадку по прямой.

- Нат только 0,7 полоса подходит. Нам топлива не хватит.

-1383 понял, на 0,7 полосу. Заход в Новосибирск сообщим. И ветер пришел. Как прогнозировали. На 5 тыс метров это примерно на вашем эшелоне получается. Ветер до Барабинска 70-80 градусов 40 километров в час, а из Барабинска до Новосибирска – 40-60 километров в час.

- Информацию принял.

- И по возможности тогда топливо, сообщите остаток топлива. В Толмачево какой остаток будет?

- 900 кг пока пишет.

-1383 понял.

- 1383 подход?

- Полосы мы не сможем освободить, у нас передняя стойка неуправляемая будет.

- Пилот 1383, понял. Сообщим Новосибирску, обеспечат вам посадку

- Серег, что серьезно?

- Гидравлика зеленая вытекла полностью.

- Вонючий случай

-1383, ваше место для контроля. 146 километров от Омска и работайте Новосибирск контроль.

- Спасибо, до свидания.

- Серега, удачи.

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