Полная запись переговоров пилота самолета Сочи-Омск, аварийно севшего в поле под Новосибирском: "Вонючий случай"

Командир воздушного судна Сергей Белов (крайний справа) и его команда
Появилась полная запись переговоров пилота Аirbus A320 Сергея Белова с диспетчерами из аэропорта Омска. Самолет рейсом из Сочи должен был приземлиться в Омске примерно в пять утра. Вылетел борт в начале первого ночи. Но спустя время что-то пошло не так. И на подлете к Новосибирску пилот решает сажать лайнер в поле. До этого сообщил диспетчеру о потере гидравлики. И попросил данные о погоде - оценить обстановку. Сначала, правда, решил приземлиться в новосибирском аэропорту Толмачево. Для этого попросил оценить погоду, пока сам проверял уровень топлива.
В итоге пилот сажает самолет в поле, и так мастерски, что все пассажиры живы, лишь несколько человек отделались царапинами.
- Разрешите влево в зону ожидания
- 1383, разрешаю влево, в зону ожидания, набор 800 метров
- Набор 800 метров влево.
-Левая орбита у вас сейчас будет?
- Подхожу, подождите… 1383 у нас гидравлика. Потеря гидравлики. Сейчас в зону ожидания. Далее подскажу вам
- Понял вас
- 1383, принимаем решение на Новосибирск.
- Вас понял, на Новосибирск. Правым разворотом, курс первоначально 030.
-Вас понял.
- 1383, набирайте эшелон 70.
-Набираю, 1383.
-1383, готовьтесь фактическую Новосибирска.
- Дайте мы по топливу посмотрим.
- 1383, вправо курс, 030.
- Жду команды. Что с погодой?
- Информацию принял, 1383. Полосы подскажите в Новосибирске?
- Полоса 0,7. Сейчас дополнительно уточним у Новосибирска.
-Информацию принял, 1383. Контроль. Курс, 0-3-0, набирают 120.
-Доброе утро, дежурный. Какой эшелон будете по маршруту занимать?
- По двадцатому пойдем, 1383
- Понял, набирайте эшелон 120, и вам какую точку желательно стремления?
- Нам напрямую… и давайте двухсотый наберем
- 1383, а эшелон 210 не займете?
- (Плохо слышно)
- Понял, набирайте эшелон 210 и точку стремления уточните?
- Кратчайшую, 1383
- Понял, первоначальную точку, согласуем с подходом к Новосибирску. Какую точку они предложат. 210 по маршруту
- (плохо слышно)
- Был отказ гидравлической системы?
- 1383, попозже, не отвлекайте
- Понял.
- Точку по буквам повторите, пожалуйста
- Гольф, Фотка, Лима, Индия, Майк
- Гольф, Фотка, Лима, Индия, Майк, 1383
- И уточним у Новосибирска сейчас схему захода и рабочее УПП для вас.
- Принял… 1383, на 120 эшелоне пойдем, нам топлива не хватит.
- Понял. Эшелон 120. Занимайте
-Погоду Новосибирск подскажите еще раз, пожалуйста
- 1383, запросим погоду по маршруту. Вам может ветер нужен? Там сильный встречный ветер.
- Да, скажите.
-Понял, уточним.
- Набираем эшелон пока.
- 1383. Понял. Эшелон 180, да?
- Да. Ветер подскажите?
- Понял, эшелон 180 занимайте, ветер подскажем.
- Погода там не появилась Новосибирск?
- 1383, ждем погоду, да, метео, Новосибирск. Работает пока над этим. Сообщим.
- Старую пока давайте.
- Предварительно схема захода в Новосибирске (тут перечисление цифр, - прим. Авт). Ветер на эшелоне 180. 90 градусов 40 километров в час. С Барабинска до Новосибирска ветер 240 градусов 60 километров в час.
- Принял.
- Что вы уточняли?
- На 210 40 градусов, да, ветер?
- Нет, нет, это на эшелоне 180. Который вы запросили, ветер разный. До Барабинска 90 градусов 40 километров в час. От Барабинска до Новосибирска 240 градусов 60 километров в час.
- (Помехи)
- Видимость 10 километров, облачность сплошная. Точка росы и температура одинаковые – плюс шесть. Сцепление 0,7. Новосибирск обеспечит вам посадку по прямой.
- Нат только 0,7 полоса подходит. Нам топлива не хватит.
-1383 понял, на 0,7 полосу. Заход в Новосибирск сообщим. И ветер пришел. Как прогнозировали. На 5 тыс метров это примерно на вашем эшелоне получается. Ветер до Барабинска 70-80 градусов 40 километров в час, а из Барабинска до Новосибирска – 40-60 километров в час.
- Информацию принял.
- И по возможности тогда топливо, сообщите остаток топлива. В Толмачево какой остаток будет?
- 900 кг пока пишет.
-1383 понял.
- 1383 подход?
- Полосы мы не сможем освободить, у нас передняя стойка неуправляемая будет.
- Пилот 1383, понял. Сообщим Новосибирску, обеспечат вам посадку
- Серег, что серьезно?
- Гидравлика зеленая вытекла полностью.
- Вонючий случай
-1383, ваше место для контроля. 146 километров от Омска и работайте Новосибирск контроль.
- Спасибо, до свидания.
- Серега, удачи.
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