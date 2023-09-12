Киднеппинг за 30 млн. В Краснодаре пенсионеры планировали похить двух мужчин

Подозреваемые в киднеппинге задержаны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два краснодарских пенсионера попали под серьезное уголовное обвинение. Друзей 64 и 69 лет обвиняют в пособничестве в похищение двух мужчин. Как рассказали в краевом следкоме, подозреваемые планировали выкрасть жертв, чтобы затем получить от них некую важную информацию.

Для этого пенсионеры сначала устроили слежку за объектами похищения. Они выяснили все детали их повседневной жизни. Узнали домашние адреса, марки автомобилей и подробности образа жизни. Досье должно было помочь в киднеппинге. Однако, самую грязную работу планировали передать наемникам.

«По данным следствия, в июле 2023 года обвиняемые с целью получения интересующей их информации решили совершить похищение 36 и 37-летнего жителей Краснодарского края. Для этого они подыскали и привлекли в качестве исполнителей похищения других мужчин. В ходе встречи с ними фигуранты сообщили им о своих преступных планах похищения и передали сведения о личности, автомобилях и образе жизни своих будущих жертв, а также дали советы о возможных способах их похищения», - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Вознаграждение за похищение было обещано приличное – 30 млн рублей. Однако, солидный куш не сделал соучастников сговорчивей. Один из исполнителей добровольно отказался от участия в преступлении, а второй сообщил о планах в краевое УФСБ России. Домой к злоумышленникам нагрянули оперативники.

«В ходе обыска у фигурантов были обнаружены и изъяты несколько ножей и 2 обреза ружей. По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также в ходе следствия будет дана оценка действиям обвиняемых в части незаконного оборота оружия», - добавили в следкоме.

В отношении мужчин было заведено уголовное дело. Им предъявили обвинение в приготовлении к подстрекательству и пособничеству в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении двух лиц. Также по уголовному делу продолжается проведение следственных действий.