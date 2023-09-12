Ехал два с половиной часа! Сергей Жуков опоздал на концерт в Краснодаре из-за пробок

Сергей Жуков спустя десятилетия по-прежнему любим поклонниками.

В Краснодаре вечером 12 сентября заработала машина времени. На сцене «Баскет-холла» выступили легенды российской попсы 90-ых годов – Сергей Жуков из группы «Руки вверх», а полное погружение в атмосферу того периода закрепил некогда эпатажный певец Шура.

«Краснодар с тобой, Сережа. Сегодня снова как на школьной дискотеке! Даешь хиты нашей молодости!», - в Баскет-холле было не протолкнуться от зрителей.

Правда, концерт пришлось задержать на 40 минут. Оказалось, что любимый исполнитель застрял… в краснодарских пробках!

«Ехал 2 часа 40 минут до концерта, как вы здесь живете?», - посочувствовал исполнитель краснодарцам.

В ответ ему прозвучал радостный рев толпы поклонников. Далее началась феерия. На трибунах дворца спорта собрались 7 тысяч фанатов популярной группы, которые явно ждали услышать их нестареющие хиты. Причем, среди фанатов были люди всех возрастов.

«Мы думали все наши ровесники будут. А нет, танцпол был занят школьниками и прыгали они под их музыку весьма зажигательно», - удивлялась Наталья в возрасте за 30.

К слову, билеты на концерт стоили недешево. Самые бюджетные – 2,3 тысячи рублей. Вип-места обошлись в 4,5 тысячи рублей. Взамен можно было чуть ли не в унисон петь с Жуковым «А он тебя целует, говорит, что любит. И ночами обнимает...». В общем, эмоции того стоили, говорили наиболее преданные поклонники.

Романтики в Баскет-холле было хоть отбавляй. Парочки не стесняясь изливали эмоции и под «Алешку», и под «Чужие губы». А когда на сцену вышел еще один артист близкий к народу – Шура, эмоции достигли апогея!

«Да сказали бы мне в школе, что попаду на их живой концерт – в лицо бы рассмеялась», - изнемогала в зале солидная поклонница.

Похоже, что действительно, незамысловатые песни группы навечно пропечатаны в музыкальной истории музыки России. Тур команды расписан до лета 2024 года. И во всех городах коллектив собирал полные залы.