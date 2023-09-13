Лифт вместе с детьми и взрослыми упал в многоэтажке Краснодара

Полиция проводит проверку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧП случилось утром 13 сентября в Краснодаре. В одной из многоэтажек города сорвался лифт.

Все произошло ближе к 8:00 в ЖК «Светлый» на улице Московской, 144/1. Трое мужчин и женщина вошли в кабину лифта. А вместе с ними - малыши 3 и 4 лет. Подъемник начал движение. Но в какой-то момент произошла неполадка. В результате лифт сорвался с восьмого этажа.

По словам пользователей в соцсетях, один из мужчин, который находился в кабине, сломал ногу. Всем пострадавшим в настоящее время оказывают помощь.

«По предварительной информации, пострадали находившийся в лифте мужчина и двое детей 3 и 4 лет, которые были доставлены в медучреждение для оказания необходимой помощи и обследования», – сообщил «КП» – Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства падения лифта устанавливаются. Полиция проводит проверку по факту падения подъемника.

«По окончании проверки будет принято законное процессуальное решение», – добавили в городском УМВД.

Тем временем сами жильцы винят в произошедшем управляющую компанию.