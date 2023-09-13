Ким Чен Ына в Кремле угощали кубанским вином

Корейский лидер приехал к Владимиру Путину

Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом. Лидер КНДР приехал на бронепоезде для встречи с Владимиром Путиным. В Кремле в его честь устроили обед. Детали меню опубликовали телеграм-каналы.

Обычно в таких случаях принято удивлять продуктами и блюдами, традиционными для принимающей гостей стороны. Этот прием не стал исключением.

Сначала лидерам двух стран принесли салат из утки с инжиром и нектарином, после - пельмени с камчатским крабом, уху из белого амура, шербет из облепихи, а также осетрину с грибами и картофелем.

Впрочем, на горячее можно было выбрать другое блюдо.

Помимо прочего, повара приготовили для высоких гостей стейк из мраморной говядины с запеченными овощами. На десерт подали таежную бруснику с кедровыми орехами и сгущенным молоком.

Что остается неизменным на столе при приезде международных делегаций - это кубанское вино.

Ким Чен Ыну предложили отведать два варианта вин из подвалов "Усадьбы Дивноморское".

К слову, корейские власти на приеме в 2019 году тоже впечатлили российских коллег изысканным обедом, на котором из уважения подали и блюда русской кухни.