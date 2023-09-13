«Найти кусок поля среди сибирских лесов – везение!»: Расследователь авиапроисшествий проанализировал ЧП с самолетом Сочи-Омск

Расследование продолжается

12 сентября стало вторым днем рождения для 170 человек, которые находились в самолете рейса Сочи-Омск. Из-за технических неполадок пилоты приняли решение посадить лайнер в пшеничном поле. По счастливому стечению обстоятельств многотонная крылатая машина приземлилась без каких-либо повреждений. А самое главное, не пострадали люди, они отделались испугом. Кстати, за эмоциональное потрясение всем пассажирам авиакомпания пообещала компенсацию – по 100 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что посадить пассажирский самолет в таких условиях экипажу помогли профессиональные навыки.

- Бортпроводников, как и летный экипаж, обязательно готовят к нештатным ситуациям, которые могут произойти во время полета. Все отрабатывается на практике. За каждым бортпроводником бригады закреплен свой функционал на случай экстренной ситуации. Помимо этого, по технологии эвакуации на случай экстренной посадки выбираются пассажиры-помощники. Как правило, это люди, которые не впали в панику и ведут себя относительно спокойно. Экипаж четко следовал всем правилам, - отметила в эфире радио "КП" бортпроводница Мария Дзюба.

При этом летчик добавляет, что любая техника может ломаться даже в самый неподходящий момент.

- Конкретно этот самолет, который пришлось посадить на грунт, был выпущен в 2004 году. Имеет разрешение на эксплуатацию до 2024 года. Лайнеры, как и автомобили, могут быть посвежее или же постарше. Для самолета 20 лет — это не возраст, так как регулярно проводится техобслуживание, заменяются определенные агрегаты. В полет выпускают исключительно исправный самолет. Однако любая техника имеет тенденцию ломаться. При отказе гидравлических систем нежелательно садиться в поле. На грунт оправдана посадка только в случае пожара на борту, когда самолет не дотянет до аэропорта, - акцентировал в эфире радио пилот Павел Прилепа.

О том, что предварительно озвученные условия были приемлемыми, чтобы безопасно завершить полет и дотянуть самолет до аэропорта, говорит и расследователь авиационных происшествий Андрей Ляхов. По общему мнению экспертов, могли быть и дополнительные технические проблемы, которые комиссия в настоящий момент изучает.

- Причины экстренной посадки самолета в поле под Новосибирском будут расследовать около трех-четырех месяцев. Сейчас можно делать лишь предположения. Могу сказать одно точно – без везения в этой ситуации не обошлось! Найти кусок поля среди сибирских лесов и болот – большая удача. Учитывая плохой обзор местности с борта самолета, - отметил Ляхов.

Расследователь осмотрел все фотографии, сделанные после экстренной посадки, и сделал вывод, что несколько факторов могли повлиять на решение пилотов приземлиться в грунт и сделать это максимально мягко.

- Удачей для пилотов стал даже конкретный участок. На поле самолет зашел идеально – шасси расположились вдоль борозды, не поперек. Не было на пути грубых препятствий. А ведь даже небольшой кирпич мог запросто разворотить колесо или переднюю стойку. Грунт был такой влажности, что самолет достаточно мягко сел на этой местности, - удивленно заверил Ляхов.

Специалист рассказал, что по снимкам виден отказ «зеленой» гидросистемы, которая питает в том числе и систему управления передней стойкой. Сообщение о поломке системе пришло, когда самолет находился на глиссаде в аэропорт Омска. Взлетно-посадочная полоса там 2500 метров. Экипаж понимал, что реверс опасен – при таком сбое самолет мог выкатиться на большой скорости вбок за пределы ВПП, не исключена в этом случае и катастрофа. Именно поэтому пилоты выбрали запасной аэродром в Новосибирске с длиной полосы 3500 м и направились туда.

- Убирать шасси пилоты, думаю, не стали. Это очевидно – при сбое гидросистемы шасси могло снова не выпуститься, это большой риск. При этом такие действия привели к другой проблеме – резкому росту потребления топлива. Расход мог увеличиться приблизительно на 25%. С запасом топлива было изначально ясно, что до Новосибирска они не дотянут. По логике стоило бы выбрать, может, и военный аэродром. Но удачей для экипажа стала попавшаяся на пути площадка посреди тайги длиной четыре километра без препятствий с грунтом необходимой мягкости. Просто чудо, никак иначе. Хорошо, что все именно так закончилось, - завершил Андрей Ляхов.

Самолет пока остается на пшеничном поле. Его огородили лентой, дежурит охрана. После расследования будет известна дальнейшая судьба воздушного судна. Теперь все ждут только лишь выводов комиссии.

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