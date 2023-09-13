«Стою – и не верю своим глазам». На Всесвятском кладбище в Краснодаре могилы оказались завалены пнями и ветками после рубки деревьев

Могилы оказались завалены ветками и опилками. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Анатолий Трелыч несколько раз в год приходит на Всесвятское кладбище в центре Краснодара. Здесь похоронены прабабушка и бабушка его жены. Подкрасить, убрать траву с могил родственников для него дань памяти. 13 сентября пожилой мужчина принес банку с краской и кисточки, чтобы навести порядок. Когда стал подходить к семейному захоронению, оторопел. Повсюду валялись спиленные пни и опилки. Часть срубленных веток густо покрыли соседние могилы.

Анатолиц Трелыч приходит на могилы родственников.

- Я приехал и обалдел. Стою – не верю своим глазам, - признался Анатолий Павлович. – Тут у нас росли два дерева. Была тень, а сейчас солнцепек. Но это даже ничего. Рабочие оставили после себя весь мусор. Как они будут это убирать? Могилы завалили. Так же нельзя.

Мужчина вспоминает, как два года назад чуть не потерял могилу родственников. Из-за того, что зелень густо разрослась, участки стали похожи друг на друга.

- Это кладбище действительно очень неухоженное. Оно старинное, родственников умерших нет, ухаживать некому. Надо этим заниматься, но все же можно делать аккуратно, а не ломать, что есть, - считает он, показывая на крест, который сдвинули с места и бросили около оградки.

На Всесвятском кладбище началось благоустройство. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Еще несколько могил полностью утонули под слоем веток и спиленных деревьев. Некоторые памятники пострадали от такого благоустройства.

Всесвятское кладбище – памятник культурного наследия регионального значения. На его удручающее состояние часто жаловались жители – территория была неухоженной, а вандалы регулярно громили мемориалы. В этом году здесь началось долгожданное благоустройство.

Мемориалы повредили при рубке деревьев. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Привести в надлежащий вид планируем до конца сентября. Делаем пешеходные дорожки и проезды, уже приступили к установке бордюров. Запланировали обследование мест захоронений для их дальнейшей реставрации, - рассказал глава Краснодара Евгений Наумов.

Также в рамках благоустройства на территории некрополя спилят старые деревья. Всего - 821 растений с признаками аварийности. Для этого был оформлен порубочный билет.

- Специалисты оценивали аварийное состояние деревьев по нескольким признакам. Не всегда признаки локализуются у прикорневой части ствола. Симптомы заболевания деревьев могут проявляться на коре, на свежих побегах, при этом каждый симптом болезни фиксируется специалистом как «поражение гнилевыми болезнями», – отметили в МЦУ Краснодара.

На Всесвятском кладбище появятся новые дорожки. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В ведомстве пообещали, что специалисты технадзора проведут с подрядчиком работу о недопущении порчи памятников при проведении работ и о бережном отношении к территории кладбища. Но пока это получается плохо.

СПРАВКА «КП»

На Всесвятском кладбище нашли последний покой первые жители Екатеринодара. Оно основано в начале 30-х годов XIX века и находится в центре города. По некоторым оценкам, на его территории захоронено около 1,2 млн человек. В 1965 году погост был закрыт для захоронений. В 2019 году старинное кладбище получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

Здесь захоронены декабрист Дмитрий Арцыбашев, врач-офтальмолог Станислав Очаповский, архитектор Иван Мальгерб, герои Советского Союза братья Игнатовы и многие другие.