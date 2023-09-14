Оркестр при свечах, гастро-ужин и выставка кукол. Что посмотреть в Краснодаре в выходные

Ощутите атмосферу красоты и уюта во время концерта со свечами. Фото: luminary.show

Выставка кукол

В музее-заповеднике имени Фелицына открылась выставка уникальных кукол. В экспозиции представлены авторские работы со всего мира.

«В основу выставки легла личная коллекция российского художника, коллекционера Светланы Пчельниковой. Она является президентом Международного объединения авторов кукол, организует выставки и фестивали кукольного искусства в России и за рубежом. Любопытным дополнением экспозиции станут куклы владельца фарфоровой мануфактуры Любови Фортушной и ее учениц, среди них — экспонаты легендарной коллекции «Золотой ключик», картины и фарфоровые шахматы», - поделились в музее.

На выставке представлены современные и антикварные куклы со всех уголков России. Некоторые работы приехали из Белоруссии, США, Нидерландов, Германии, Японии и Швейцарии.

Все экспонаты выставки имеют историческую, культурную и эстетическую ценность. Посмотреть на кукол будет интересно как детям, так и их родителям.

Оркестр при свечах

В Краснодаре в Филармонии имени Пономаренко во вторник пройдет концерт классической музыки при свете тысячи свечей. Во время мероприятия оркестр исполнит музыку из главных фильмов столетия.

«Вас ждут композиции из фильмов: «Свой среди чужих», «Интерстеллар», «Ла-ла-лэнд», «Запах женщины» и другие. На скрипках будут играть: Татьяна Попова, Дмитрий Дьяченко, Ольга Голышева, Анастасия Утолина. На альте — Сергей Клепиков, на виолончели — Регина Заремба. За роялем будет сидеть Татьяна Беспалова», - сообщили в краснодарской Филармонии.

Уточняется, что волшебный концерт пройдет с участием рэпера PLC и контемпорари-танцовщицы Любови Перовой.

Любвеобильный Лондон

В популярном Краснодарском баре «Детектив, где вы?» в воскресенье пройдет гастрономический ужин «Любвеобильный Лондон». Во время него вы сможете узнать много нового о жизни англичан. Например, что они не только разговаривают о погоде, носят шляпы и пьют чай.

«Мы поговорим о личной жизни англичан. Ответим на вопросы, почему англичане не ассоциируются со страстью? Почему исторически сложившаяся святость целомудрия и греховность страсти до сих пор диктуют свои правила в культуре народа? И почему любовь к крепким напиткам характеризует общество англичан больше всего?», - рассказали организаторы гастроужина.

Проследить, как исторически менялось отношение целого народа к самым светлым чувствам, и как оно навеки закрепилось в литературе, поможет филолог Анастасия Черновая.

Мероприятие будет длиться два часа. За это время вам принесут два коктейля и закуски.