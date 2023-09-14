На подъезде в Крымскому мосту образовались пробки.
Фото: Антон ПИКУС
Бархатный сезон в самом разгаре. Автопутешественники берут курс на Краснодарский край и Крым. Часть из туристов оседает на Кубани, остальные мчат до российского полуострова. Чтобы добраться до Евпатории или Ялты, водителям придется потолкаться в пробках. Со стороны Тамани 14 сентября она растянулась на три километра.
На 10 часов утра бордовым «горит» участок на федеральной трассе А-290 «Новороссийск-Керчь». Причем ситуация меняется с каждой минутой. Согласно онлайн-картам, затор все увеличивается. Постоять к подъезду на Крымский мост придется около часа.
Возможной причиной пробки стало то, что движение на Крымском мосту перекрывали почти на пять часов рано утром.
Водителям со строны Кубани придется постоять в пробках. Фото: Яндекс. Карты
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - сообщили в Телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация» в 5.13 минут.
В 9.23 движение автотранспорта по Крымскому мосту было восстановлено. Но сейчас водители надолго увязли в пробках. Они наблюдаются с обоих строн переправы.
«В очереди со стороны Тамани находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 650 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», - сообщили в оперативном канале информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
Въезд на Крымский мост со строны Керчи. Фото: Яндекс. Карты
Со стороны Керчи также наблюдается крупный затор. Он идет от 169 километра трассы до 163 километра трассы А-290.