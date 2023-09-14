«Похожа на солнышко»: Фигуристка Медведева показала себя в желтом купальнике на отдыхе в Сочи

Девушка любит делиться снимками в сети Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала в соцсетях фотографию под сочинскими пальмами. На снимке спортсменка со стаканом в руке позирует в желтом купальнике и соломенной шляпе.

«Это еще солнечно было, сейчас гроза уже», - поделилась со своими подписчиками Евгения. При этом на фото видно небо, затянутое облаками.

Фото: соцсети

Поклонники фигуристки не стали скупиться на комплименты в комментариях. Фолловеры забросали девушку приятными словами

«Сногсшибательная Женечка», «Красавица! Такая милая, естественная, загорелая», «Тропиканка», «Милашка! Мне нравится эта шляпа!», - пишут на личной страничке подписчики.

Кроме того, поклонники попытались поднять Медведевой настроение, испортившееся от плохой погоды: «Евгения не грусти, осень тоже супер», «Зато ты похожа солнышко».

Это далеко не первый визит Евгении Медведевой на курорт Краснодарского края. Фигуристка рассказывала, что сочинские фанаты ведут себя активно, на афтограф-сессии приходит большое количество поклонников, многие из них выражают слова признательности. Однажды к Евгении подошла девушка и попросила расписаться у нее прямо на запястье, чтобы набить татуировку.

Напомним, что на счету 23-летней спортсменки две золотые медали чемпионатов мира и две победы на европейских соревнованиях. За малым Медведева не стала чемпионкой Олимпийских игр: в 2018 году в Пхенчхане фигуристка взяла серебро и в личном первенстве, и в командном турнире. Евгения уступила другой россиянке - Алине Загитовой, она опередила Медведеву всего на один бал.