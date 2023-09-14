Спали под пальмами. Прохожие нашли 11 детей-бродяг, живущих на улице в Сочи

Среди детей есть грудничок

Шокирующие кадры из курортного Сочи опубликовали прохожие в сети - под пальмой на одной из центральных улиц курорта спят 11 детей, среди которых есть и грудничок. Все они свернулись клубочками в разноцветных одеялах, разложенных на газоне. При этом родителей рядом никто не видел.

Неравнодушные жители сообщили о детях-бродягах в полицию. На место быстро выехал наряд полиции. Никто к этому времени не ушел, все была на месте.

«После публикации видео по адресу выехал наряд полиции. Данная информация подтвердилась. В настоящее время полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - пояснили в УВД по Сочи.

Проверка продолжается

Местные жители рассказали, что видели этих детей и раньше.

«Днем они попрошайничают, а на ночь приходят в свой импровизированный дом на Платановой, напротив Главпочтампта», - отмечают сочинцы. Тем временем, родители в отделе полиции сказали, что приехали на отдых.

«Семья из четыре взрослых и семи детей (8, 13, 16 лет и один семимесячный) приехали в Сочи на электричке из Краснодара, чтобы покупаться в море. Сегодня вечером планировали вернуться обратно в Краснодар», - сообщили в УМВД по Сочи.

Семью, опеку и администрацию после случившегося проверит и прокуратура.

«В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства органам местного самоуправления, родителям и опекунам несовершеннолетних», - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.