Планы на 30 лет вперед! В Винном парке Mriya Resort & Spa рассказали о разработке стратегии по развитию виноделия в стране

Фото: пресс-служба Mriya Resort & Spa

Осень в Ялте началась с международной научно-практической конференции, посвященной 195-летию института «Магарач». С 5 по 7 сентября на территории курортного комплекса «Mriya Resort & Spa» ведущие специалисты всероссийского уровня обсуждали проблемы и тенденции развития отрасли виноделия. Основными тезисами поделились с журналистами руководители НИИ и генеральный директор курорта Самвел Саруханян. Празднование юбилея символично завершилось в Винном парке.

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Мероприятие прошло под эгидой Министерства науки и высшего образования РФ, Российской академии наук, Министерства сельского хозяйства Республики Крым, при партнерстве ведущих российских и мировых научных организаций. Участниками стали около 350 человек, среди которых виноделы, представители профильных научных, образовательных учреждений и производства, ведущие ученые в области виноградарства, плодоводства, биотехнологий, защиты растений, виноделия, хранения и переработки растительного сырья со всей России. Онлайн на мероприятии также выступали и специалисты из других стран:

Греции, Италии, Белоруссии, Молдовы, Приднестровья. Гости и участники получили уникальную возможность продегустировать новые сорта винограда и лучшие крымские вина на винзаводе «Массандра» и в центре винного туризма в WINEPARK.

ЦЕНТР ВИННОГО ТУРИЗМА

Вкусные вина, пышные виноградники и прекрасные виды, которые открываются со смотровых площадок Винного парка. Гвоздь программы – уникальная для всей страны винодельня. Именно это место и есть центр винного туризма, которое за два года работы стало не просто очередным бизнес-проектом, а творческой площадкой с уникальными технологиями и амбициями. По словам организаторов, она поможет усовершенствовать сферу виноделия по всей России. К тому же, проекты для этого уже расписаны до 2050 года. Об этом рассказал Генеральный директор курорта Самвел Саруханян.

Фото: пресс-служба Mriya Resort & Spa

- В институте «Магарач» собралось все самое важное и нужное – вся отрасль. Это и наука, и бизнес, и государство. Именно она испытывает одну и ту же проблему – нет общих планов развития, нет единого понимания объемов, единого понимания информационной политики, единого понимания динамики в области регулирования. И всем нужна определенность. Поэтому за эти несколько дней мероприятия получился очень хороший диалог, - отмечает он.

ВСЕ РАСПИСАНО ДО 2050 ГОДА

Конференция, которая была организована на территории Винного парка, прошла масштабно. В ней приняли участие около 350 ведущих специалистов, которые обсудили много важных вопросов, а также приняли важное решение и начали разрабатывать стратегию развития виноградарства и виноделия в стране почти на 30 лет вперед.

По словам гендиректора курортного комплекса, глобальная стратегия необходима для того, чтобы консолидировать усилия. Она поможет сделать отрасль самостоятельной со своими планами по развитию и с возможностью быть независимой от геополитических, экономических и инфраструктурных рисков.

- Да, они могут возникать в нашей стране. Но я точно уверен, что в 2050 году отрасль будет полностью самостоятельной, а виноделие в России - одним из передовых во всем мире. Новая стратегия поможет вывести сферу на абсолютно новый уровень.

КАК ВЛИЯЕТ МОДА?

Виноделие, как и любое другое дело, меняется по прошествии лет. К тому же, во все времена существует мода, которая диктует направление сферы. Иногда она отклоняется от классического виноделия. Так, по словам генерального директора НИИ «Магарач» Владимира Лиховского, сейчас особенно стали популярны оранжевые вина, которые делаются по кахетинской технологии - брожения белого вина по красному типу. Также многие выбирают розовые вина, которые, наоборот, делаются из красных сортов ягод по белой технологии брожения.

Фото: пресс-служба Mriya Resort & Spa

- Это все тренды, которые нужно сейчас изучать, чтобы не отставать и всегда оставаться на волне, - отмечает Лиховской. - На сегодняшний день мы закладываем около пяти тысяч гектаров в год, что требует около 17,5 миллионов штук саженцев, привитых в отрасль для посадки. На конференции мы задавали вопросы питомниководам, которые непосредственно участвуют в производстве саженцев – они говорят, что мы обеспечиваем нашу страну всего лишь на 20-25% от потребности. Поэтому, конечно, одна из самых актуальных задач – развитие питомниководства.

БОЛЬШЕ - МАСШТАБНЕЕ

Чтобы продолжать делать качественное вино и наращивать объемы его производства, специалисты планируют увеличить количество отечественных саженцев винограда разных сортов. В скором времени они появятся по всей территории России, особенно на юге.

Когда стратегия будет успешно разработана и испытана, сотрудничество Винного парка с российскими учеными не закончится. Площадка продолжит и дальше радовать посетителей и гостей своими мероприятиями, помогать развивать отрасль и оказывать содействие и в других вопросах.

СПРАВКА «КП»

Научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» - это старейший российский научный центр. 195 лет назад – в 1828 году – он был создан указом Николая I на землях Императорского Никитского сада. Специальное заведение в урощиче Магарач представляло из себя место для выращивания виноградных лоз в большом объеме и проведения опытов по выделке вина. За время существования институт стал авторитетом на российском, советском и мировом уровнях виноградарской науки. Звание подтвердили гости прошедшей конференции «Современные тенденции науки, инновационные технологии в виноградарстве и виноделии».

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