Фильм «Барби» покажут в Краснодаре с 14 сентября Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В кинотеатрах Краснодара стартует показ нашумевшего фильма «Барби». Продажи билетов начались незадолго до премьеры. А посмотреть кинокартину жители и гости краевого центра могут уже с 14 сентября.

На официальных сайтах кинотеатров опубликовано расписание. Однако прямого названия на постерах нет. Фильм покажут в качестве предсеансового обслуживания отечественной короткометражки «Мавка». На постере лишь изображен розовый кукольный дом. А в оформлении сайта – женские туфли и сумка в тех же оттенках.

Продолжительность фильма составляет 130 минут. К слову, в первые дни показа особого ажиотажа среди жителей города нет. Большая часть билетов на все сеансы свободна. Пока продажи на фильм «Барби» идут до 20 сентября включительно.

Тем временем эксперты заявили, что кинотеатры рискуют получить штрафы за прокат «Барби» без удостоверения. В первую очередь, последствия связаны с нарушением авторских прав.

«Куда более понятные риски касаются административных нарушений, за которые может «покарать» наше министерство культуры. Потому что прокатное удостоверение и «Барби», и «Оппенгеймеру» не может быть выдано в силу того, что формально это должен делать именно правообладатель», – сообщает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.